Nam thần đình đám 'Thiên long bát bộ' từng bị tai nạn vỡ xương mặt giờ ra sao?

(VTC News) -

Lâm Chí Dĩnh được xem là đệ nhất mỹ nam trong thế giới phim kiếm hiệp Kim Dung. Anh là mảnh ghép quan trọng góp phần tạo nên thành công rực rỡ cho phiên bản 2003 huyền thoại của kiệt tác Thiên long bát bộ.

Trong phim, Lâm Chí Dĩnh đảm nhận vai Đoàn Dự. Gương mặt đẹp trai, tấm lòng lương thiện ở nhân vật Đoàn Dự đều được Lâm Chí Dĩnh khắc họa hoàn hảo, điều đó khiến cho vương tử Đoàn Dự giống như xé truyện bước lên màn ảnh.

Đây cũng là vai diễn để đời của mỹ nam sinh năm 1974, giúp tên tuổi anh vang danh khắp châu Á.

Sau thành công của phim, anh được mệnh danh là một trong "Tứ tiểu thiên vương" của Đài Loan. Thời kỳ đỉnh cao, Lâm Chí Dĩnh được xem là một trong những mỹ nam nổi tiếng nhất Hoa ngữ.

Vẻ đẹp của Lâm Chí Dĩnh trong "Thiên long bát bộ".

Khi sự nghiệp đang phát triển, Lâm Chí Dĩnh nhập ngũ vào năm 1994. Hai năm sau, anh tái xuất giới giải trí và mở một công ty riêng có tên Jimmy Creative. Nam ca sĩ phát hành thêm 5 album, đáng chú ý nhất là Scarecrow (1999). Đến năm 2000, Lâm Chí Dĩnh tập trung vào tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như Lục Tiểu Phụng, Liêu trai, Sợi dây chuyền định mệnh…

Không chỉ nghệ thuật, Lâm Chí Dĩnh còn rất "mát tay" với công việc kinh doanh, chơi chứng khoán. Anh từng sở hữu khối tài sản kếch xù ước tính 160 triệu USD (khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng). Tài tử mở nhãn hiệu thời trang riêng, thành lập công ty giải trí, đầu tư bất động sản, có hẳn một đội đua xe riêng. Vì vậy, ngôi sao Thiên long bát bộ được mệnh danh là đại gia trong giới giải trí.

Anh có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên vợ là cựu người mẫu Trần Nhược Nghi, cùng ba cậu con trai đáng yêu. Gia đình êm ấm của anh khiến nhiều người ngưỡng mộ và dành nhiều lời chúc phúc.

Nhiều năm làm nghề, Lâm Chí Dĩnh nổi tiếng nhờ vẻ ngoài điển trai, thư sinh và từng được mệnh danh là "mỹ nam không tuổi" của làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, tháng 7/2022, Lâm Chí Dĩnh và con trai gặp tai nạn nghiêm trọng khi anh đang điều khiển xe tại Đài Loan (Trung Quốc).

Vụ tai nạn khiến chiếc xe cháy nổ còn nam diễn viên bị chấn thương sọ não, vỡ xương mặt, xương bả vai và hôn mê 3 ngày. Sau 3 ca phẫu thuật và một tháng điều trị, Lâm Chí Dĩnh được xuất viện và bắt đầu quá trình điều trị phục hồi.

Gương mặt lộ sẹo sau ca phẫu thuật vì tai nạn giao thông của Lâm Chí Dĩnh.

Sau khi bình phục, anh bắt đầu xuất hiện trong một vài sự kiện tại Trung Quốc và thông báo kế hoạch trở lại làng giải trí. Song, vụ tai nạn nghiêm trọng khiến sức khỏe của Lâm Chí Dĩnh bị ảnh hưởng. Theo một số nguồn tin, anh vẫn phải trị liệu. Chức năng của cánh tay của nam nghệ sĩ không được như trước.

Ngoài ra, ngoại hình của tài tử Thiên long bát bộ cũng có phần khác so với quá khứ. Anh được nhận xét gầy gò, yếu ớt và gương mặt lộ một số vết sẹo, hậu quả của những ca phẫu thuật sau tai nạn.

Theo nguồn tin của 163, tài tử họ Lâm hiện chỉ nặng khoảng 45kg. Trong một số góc chụp, anh lộ rõ gương mặt hốc hác, mệt mỏi. Gương mặt hiện tại của Lâm Chí Dĩnh được nhận xét mất đi nét trẻ trung. Điều này khiến khán giả yêu mến nam diễn viên xót xa.

Lâm Chí Dĩnh sút cân đáng kể sau khi gặp tai nạn.

Ở tuổi 51, Lâm Chí Dĩnh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, làm đại sứ giao thông và góp mặt trong nhiều chương trình từ thiện nhằm hỗ trợ trường học và cộng đồng.

Tháng 3/2025, nam diễn viên nhận được lời mời tham gia Kỷ niệm 50 năm thành lập trường Trung học Nghệ thuật Hoa Cương. Tuy nhiên, chỉ một ngày trước sự kiện, anh buộc phải hủy bỏ việc tham dự sự kiện do bị viêm amidan cấp tính kèm theo sốt cao.

Thời gian qua, Lâm Chí Dĩnh vẫn tập trung nghỉ ngơi và điều trị. Người hâm mộ hy vọng anh sớm bình phục để trở lại với công việc.