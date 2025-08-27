Đoàn Dự của 'Thiên long bát bộ': Vướng scandal tình ái, mặt biến dạng do thẩm mỹ

(VTC News) -

Trần Hạo Dân sinh năm 1969 và bắt đầu dấn thân vào nghệ thuật sau khi được một quản lý chuyên săn lùng diễn viên mời gọi ngay trên đường phố. Có thể nói thời điểm đó nhan sắc thư sinh của Trần Hạo Dân rất sáng màn ảnh và được khán giả ưa thích.

Nam diễn viên cũng có khả năng đóng phim đa dạng. Anh nổi tiếng với vai Đoàn Dự trong Thiên long bát bộ (1996), Tôn Ngộ Không trong Tây du ký (1998), Na Tra trong Đát Kỷ Trụ Vương (2001), Tế Điên trong Tân Tế Công (2011)... Ngoài ra, Trần Hạo Dân còn là ca sĩ có tài.

Trần Hạo Dân là gương mặt nổi tiếng của điện ảnh Hong Kong những năm 90.

Những năm 1990, Trần Hạo Dân là nghệ sĩ nổi tiếng và được yêu thích hàng đầu tại Hong Kong. Anh được công chúng yêu mến hết mực, ưu ái đặt cho danh hiệu “hoàng tử cổ trang”.

Thậm chí, với ngoại hình thư sinh cùng khả năng diễn xuất tốt, có thời điểm, Trần Hạo Dân còn nổi tiếng hơn Lưu Đức Hoa và Cổ Thiên Lạc.

Năm 2011, Trần Hạo Dân khiến cả làng giải trí phải bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với người mẫu Tưởng Lệ Sa. Chẳng bao lâu sau đó, Trần Hạo Dân lại vướng vào lùm xùm “yêu râu xanh” chấn động.

Được biết, Trần Hạo Dân và nam diễn viên Mã Đức Chung giở trò với đàn em mới 19 tuổi Trần Gia Hằng nhân lúc men say. Nữ diễn viên họ Trần quyết làm lớn chuyện, lên án hai đàn anh sống không đúng mực. Những khoảnh khắc xấu xí của Trần Hạo Dân và Mã Đức Chung cũng bị ghi lại khiến cả hai hết đường chối cãi.

Khi scandal nổ ra, Trần Hạo Dân lúc đầu biện bạch rằng anh chỉ đang an ủi nữ diễn viên trẻ. Nam diễn viên bị chỉ trích vì đã ngoại tình còn nói dối. Để cứu vớt danh tiếng, hai vợ chồng nam diễn viên phải mở họp báo xin lỗi công chúng và người hâm mộ. Tưởng Lệ Sa mang bụng bầu khóc nức nở mong khán giả tha thứ cho chồng mình.

Vợ chồng Trần Hạo Dân mở họp báo xin lỗi khán giả.

Ồn ào này ảnh hưởng nặng nề tới hình ảnh của Trần Hạo Dân. Anh không chỉ mang tiếng trăng hoa, có ý định phản bội lúc vợ mang bầu mà còn có hành vi thiếu đứng đắn với đồng nghiệp.

Sau khi phạm sai lầm, Trần Hạo Dân chung thủy, yêu vợ thương con hơn. Nam diễn viên liên tục chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc trên trang cá nhân. Tuy nhiên, anh vẫn bị chỉ trích vì để vợ liên tục sinh 4 đứa con trong 5 năm bằng phương pháp sinh mổ.

Hơn nữa, Trần Hạo Dân thường xuyên vắng nhà, khiến Tưởng Lệ Sa một mình chăm con nhỏ. Năm 2014, khi vợ đang mang thai lần 3, Trần Hạo Dân còn bị bắt gặp có hành động mập mờ với bạn diễn.

Gia đình nhỏ của Trần Hạo Dân.

Hình ảnh xấu đi trong mắt khán giả, sự nghiệp của Trần Hạo Dân cũng xuống dốc không phanh. Anh góp mặt trong những dự án phim kém chất lượng để kiếm tiền nhanh và bị gắn mác “ông hoàng phim rác”.

Những năm gần đây, không giống như phần lớn những đồng nghiệp cùng lứa khác, anh vẫn phải làm việc không ngừng nghỉ. Nam nghệ sĩ 56 tuổi tham gia khoảng 20 bộ phim trong 3 năm, nhưng không có dự án nào được đánh giá cao.

Việc lạm dụng thẩm mỹ khiến gương mặt Trần Hạo Dân ngày càng khác lạ,

Không chỉ vậy, mỹ nam nức tiếng một thời còn mê “dao kéo” khiến gương mặt trở nên cứng đờ, khác lạ, ảnh hưởng tới diễn xuất.

Từng được ngợi ca là "nam thần không tuổi" của màn ảnh Hoa ngữ nhưng hiện tại, Trần Hạo Dân không còn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Dù trang điểm kỹ, anh vẫn lộ dấu vết lão hóa trên màn ảnh. Gương mặt đã có nếp nhăn nên khi anh cố gồng để vào vai một chàng thư sinh, vai diễn trở nên lạc quẻ và cường điệu.

Nhiều khán giả tiếc nuối cho nhan sắc và sự nghiệp của một nam thần đình đám một thời.