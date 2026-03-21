Cuộc gọi video từ gia đình người đột quỵ khiến bác sĩ thở phào sau ca cấp cứu

Bác sĩ chuyên khoa II Trần Văn Biên, Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh (Nghệ An) cho biết, việc lao vào cấp cứu một người gặp nạn là phản xạ tự nhiên của bất kỳ nhân viên y tế nào, thậm chí cả những người đã được đào tạo sơ cứu cơ bản.

“Trách nhiệm của bất cứ bác sĩ hay nhân viên y tế; thậm chí người dân có kiến thức sơ cứu, khi chứng kiến tình huống nguy cấp cũng sẽ hành động. Tôi nghĩ đó là việc làm ý nghĩa và cần thiết”, bác sĩ Biên nói.

Trước đó, ca cấp cứu một người đàn ông bị đột quỵ, ngừng tuần hoàn khi đang chơi thể thao đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Nhiều lời động viên, chúc mừng được gửi tới ekip tham gia cứu chữa. Dù vậy, bác sĩ Biên cho biết bản thân không quá chú tâm vào sự ghi nhận, mà vẫn dõi theo sát sao diễn biến sức khỏe của bệnh nhân.

Video: Người đàn ông bất ngờ bị đột quỵ khi đang chơi bóng chuyền

Niềm vui thực sự chỉ đến khi ông nhận được cuộc gọi video từ gia đình vào sáng 20/3. Qua màn hình, người đàn ông từng trong tình trạng nguy kịch đã tỉnh táo, nhận biết và nói chuyện với người thân.

“Khoảnh khắc đó, mọi lo lắng trong lòng như được trút bỏ”, bác sĩ Biên chia sẻ, nhấn mạnh cảm giác nhẹ nhõm sau nhiều ngày dõi theo ca bệnh.

Theo bác sĩ Biên, việc cứu sống một bệnh nhân ngừng tuần hoàn không phải là thành quả của riêng cá nhân nào. Thành công này là kết quả của sự phối hợp đồng bộ từ nhiều phía, bắt đầu ngay từ hiện trường.

Tại khu vực xảy ra sự việc ở phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An), người dân xung quanh đã kịp thời gọi cấp cứu, hỗ trợ thông đường thở và thực hiện những bước sơ cứu ban đầu. Sau đó, lực lượng cấp cứu 115 nhanh chóng có mặt, tiếp nhận và chuyển bệnh nhân tới cơ sở y tế.

Ông cũng đánh giá cao vai trò của đội ngũ y tế địa phương, đặc biệt là các bác sĩ tuyến đầu và điều dưỡng trực tiếp điều trị sau đó. Sự tận tâm và năng lực chuyên môn của họ đã góp phần quan trọng giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Từ câu chuyện này, bác sĩ Biên nhấn mạnh ý nghĩa của việc trang bị kiến thức sơ cứu cho cộng đồng. Những kỹ năng cơ bản như xử trí ngừng tuần hoàn, đuối nước hay tai nạn điện có thể tạo ra khác biệt giữa sự sống và cái chết, nhất là trong “thời gian vàng” chỉ tính bằng vài phút đầu tiên.

“Nếu được can thiệp đúng cách và kịp thời, cơ hội cứu sống bệnh nhân sẽ tăng lên đáng kể”, ông nói.

BSCKII Trần Văn Biên - Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh được Sở Y tế Nghệ An trao tặng Giấy khen, ghi nhận hành động kịp thời cấp cứu người bệnh trong tình huống khẩn cấp ngoài cộng đồng. (Ảnh: BSCC)

Ghi nhận đóng góp trong ca cấp cứu tại cộng đồng, ngày 19/3, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung ký quyết định khen thưởng bác sĩ Trần Văn Biên và bác sĩ Nguyễn Cao Việt, Khoa Ngoại tổng hợp 01, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh.

Việc khen thưởng không chỉ ghi nhận nỗ lực chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, trách nhiệm nghề nghiệp trong xã hội.

Theo các chuyên gia y tế, những hành động kịp thời tại hiện trường, dù là của bác sĩ hay người dân, đều có thể trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cứu sống bệnh nhân.