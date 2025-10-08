(VTC News) -

Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) vừa có văn bản gửi các Nhà đầu tư, Doanh nghiệp dự án BOT, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Công ty TNHH Thu phí tự động VETC, Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (VDTC) và các Khu Quản lý đường bộ I, II, III, IV về việc miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ.

Theo đó, trong những ngày vừa qua, bão số 10 và số 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và miền Trung.

Cục Đường bộ đề nghị miễn phí qua trạm BOT cho xe chở hàng cứu trợ.

Nhằm phát huy tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” và hỗ trợ vận chuyển hàng hóa cứu trợ nhanh chóng đến các vùng chịu thiệt hại, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các trạm thu phí thuộc các dự án BOT và đường cao tốc tạm thời miễn phí dịch vụ sử dụng đường bộ cho các phương tiện chở hàng cứu trợ, cho đến khi có hướng dẫn mới.

Cục cũng yêu cầu các đơn vị quản lý thu phí phối hợp với các Khu Quản lý đường bộ khu vực và chính quyền địa phương để tổ chức phân làn, phân luồng và hướng dẫn giao thông, bảo đảm các xe cứu trợ được lưu thông qua trạm thu phí thuận lợi, an toàn và nhanh nhất.

"Toàn bộ việc tạm dừng thu phí, miễn phí đối với các phương tiện cứu trợ phải được ghi nhận và lưu trữ hồ sơ, dữ liệu thu phí đầy đủ, đúng quy định", Cục Đường bộ Việt Nam cho biết.