CSGT TP.HCM lý giải nguyên nhân gây ùn tắc nhiều tuyến đường

(VTC News) -

Chiều 30/10, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM thông tin, thành phố hiện có 336 điểm nguy cơ ùn tắc, trong đó 186 điểm được đánh giá có nguy cơ cao, tập trung ở khu vực trung tâm và các tuyến cửa ngõ như Quốc lộ 13, cầu Bình Triệu, cầu Phú Cường, Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, nút giao An Phú, cảng Cát Lái và khu vực cảng Bình Dương.

Theo đánh giá của PC08, nguyên nhân chính gây ùn tắc là do hạ tầng chưa đáp ứng tốc độ gia tăng phương tiện, trong khi hệ thống giao thông công cộng còn hạn chế.

Dù tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã bắt đầu vận hành, phần lớn người dân vẫn di chuyển bằng xe cá nhân, khiến áp lực giao thông ngày càng lớn. Bên cạnh đó, yếu tố thời tiết, tai nạn, sự cố kỹ thuật và ý thức tham gia giao thông chưa cao cũng góp phần làm tình hình thêm phức tạp.

“Ở nhiều quốc gia phát triển, ùn tắc vẫn xảy ra, nhưng điều khác biệt là ý thức và văn hóa giao thông của người dân - yếu tố then chốt giúp duy trì trật tự và hạn chế xung đột trên đường”, đại diện CSGT TP.HCM nhấn mạnh.

Để giảm áp lực giao thông, CSGT TP.HCM triển khai nhiều giải pháp trọng tâm trong công tác tổ chức, điều tiết và phân luồng. Theo đó, lực lượng CSGT được bố trí phụ trách các tuyến chính và nút giao lớn, còn công an địa phương đảm nhiệm tuyến nhánh, khu vực phụ cận, nhằm đảm bảo điều hòa giao thông theo cụm khu vực.

Trong giờ cao điểm, việc điều tiết được thực hiện linh hoạt, tùy theo mật độ phương tiện và đặc thù từng tuyến. Các khu vực có nguy cơ ùn ứ cao được tăng cường lực lượng, tránh tình trạng huy động dàn trải, kém hiệu quả.

Đồng thời, Công an TP.HCM cũng thực hiện phân luồng từ xa, chủ động giải tỏa khi xảy ra sự cố hoặc lưu lượng phương tiện tăng đột biến, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, tình hình ùn tắc tại các tuyến trọng điểm đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt trong khung giờ cao điểm sáng và chiều. CSGT TP.HCM cho biết đơn vị tiếp tục theo dõi, đánh giá để điều chỉnh mô hình phù hợp thực tế, hướng tới hiệu quả lâu dài và bền vững.

Thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giám sát, điều khiển tín hiệu đèn và xử lý vi phạm qua hình ảnh, đồng thời phối hợp các sở, ngành điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp thực tế. Các tổ công tác phản ứng nhanh tiếp tục được duy trì thường xuyên, kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố, đảm bảo lưu thông an toàn và thông suốt.

Song song đó, lực lượng công an các cấp tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông tại khu dân cư, trường học, cơ quan và doanh nghiệp; lan tỏa thông điệp “Văn hóa giao thông - Trách nhiệm của mỗi người”.

CSGT TP.HCM khẳng định, việc kéo giảm ùn tắc giao thông là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Khi mỗi người dân tự giác chấp hành luật, không lấn làn, không dừng đỗ tùy tiện và biết nhường nhịn, thì một môi trường giao thông văn minh, an toàn và trật tự mới thực sự được hình thành.