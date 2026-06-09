Công nghệ 9/6: WWDC 2026 khai mạc; YouTube Premium tăng giá

(VTC News) -

Apple WWDC 2026: Dấu ấn cuối cùng của Tim Cook

Hội nghị WWDC 2026 chính thức khai mạc tại trụ sở Apple Park, Cupertino. Đây là lần cuối cùng Tim Cook xuất hiện với vai trò CEO, trước khi John Ternus tiếp quản vào tháng 9. Sự kiện thu hút hàng trăm nhà phát triển và giới truyền thông, tất cả đều chờ đợi những bước tiến mới về trí tuệ nhân tạo và nền tảng Apple Intelligence.

CEO Tim Cook lạc quan về tương lai AI của Apple. (Nguồn: Apple)

Apple công bố các bản cập nhật phần mềm cho iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS và tvOS. Điểm nhấn là chiến lược AI mới, với Siri được nâng cấp nhờ hợp tác cùng Google Gemini. Đây được xem là nỗ lực để Apple lấy lại vị thế trong cuộc đua AI, vốn được coi là “vết đen” trong nhiệm kỳ của Cook.

Trong khi đó, John Ternus bắt đầu gây chú ý khi xuất hiện tại các buổi gặp gỡ truyền thông, tạo hình ảnh gần gũi với cộng đồng. Sự chuyển giao lãnh đạo này không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn ảnh hưởng lớn đến niềm tin của nhà đầu tư, khi cổ phiếu Apple đang tiến sát mức cao kỷ lục.

YouTube Premium tăng giá

Google chính thức áp dụng mức giá mới cho YouTube Premium kể từ ngày 8/6. Người dùng hiện tại sẽ bắt đầu thấy khoản phí tăng trên hóa đơn tháng này, sau khi mức giá mới đã áp dụng cho khách hàng đăng ký mới từ tháng 4.

Người dùng mở ứng dụng YouTube trên điện thoại. (Nguồn: Droid)

Theo thông báo, gói cá nhân tăng thêm 2 USD, gói sinh viên tăng 1 USD, và gói gia đình tăng mạnh 4 USD. Cụ thể, gói cá nhân hiện là 15,99 USD/tháng, gói gia đình 26,99 USD/tháng, và gói sinh viên 8,99 USD/tháng. Google cho biết việc điều chỉnh nhằm "tiếp tục cải thiện Premium và hỗ trợ các nhà sáng tạo nội dung".

Động thái này phản ánh xu hướng chi phí dịch vụ trực tuyến ngày càng tăng. Người dùng có thể cân nhắc thay đổi hoặc hủy gói nếu không muốn chịu thêm chi phí. Tuy nhiên, Premium vẫn được đánh giá cao nhờ trải nghiệm không quảng cáo và hỗ trợ nghệ sĩ trên nền tảng.

Xbox bùng nổ tại PC Gaming Show 2026

Ngay sau Xbox Games Showcase, sự kiện PC Gaming Show 2026 tiếp tục mang đến loạt công bố hấp dẫn cho cộng đồng Xbox. Dù tập trung vào PC, chương trình vẫn giới thiệu nhiều tựa game sẽ xuất hiện trên Xbox, khiến người hâm mộ bất ngờ trước số lượng và chất lượng.

Điểm nhấn bao gồm Empulse - tựa game bắn súng lấy cảm hứng từ Titanfall với lối chơi tốc độ cao, ra mắt Early Access ngày 24/6. Ngoài ra, Nightdive Studios công bố bản remaster của huyền thoại Thief: The Dark Project, cùng Planet Zoo 2 với hệ thống nuôi thú mở rộng, hứa hẹn tạo nên trải nghiệm quản lý phong phú.

Xbox Game Pass cũng được bổ sung hàng loạt cái tên mới như Beast of Reincarnation, Armatus và Starseeker: Astroneer Expeditions. Sự kiện cho thấy Xbox tiếp tục mở rộng hệ sinh thái, mang đến nhiều lựa chọn đa dạng cho game thủ trong năm 2026.