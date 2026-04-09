Công nghệ 9/4: Mỹ cân nhắc cấm phòng thí nghiệm Trung Quốc kiểm định thiết bị

Mỹ cân nhắc cấm phòng thí nghiệm Trung Quốc kiểm định thiết bị

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) thông báo kế hoạch bỏ phiếu vào cuối tháng 4 về đề xuất cấm toàn bộ phòng thí nghiệm Trung Quốc kiểm định các thiết bị điện tử như điện thoại, máy ảnh và máy tính trước khi được phép lưu hành tại Mỹ. Đây là bước đi mở rộng sau lệnh cấm năm ngoái đối với các phòng thí nghiệm thuộc sở hữu hoặc chịu sự kiểm soát của chính phủ Trung Quốc.

Theo FCC, khoảng 75% thiết bị điện tử Mỹ vẫn được kiểm định tại các phòng thí nghiệm đặt ở Trung Quốc. Nếu đề xuất được thông qua, cơ quan này sẽ đồng thời áp dụng quy trình phê duyệt nhanh hơn cho các sản phẩm được kiểm định tại Mỹ hoặc các quốc gia không gây rủi ro an ninh quốc gia.

Động thái này nằm trong chuỗi biện pháp Washington siết chặt với Bắc Kinh về công nghệ và thiết bị. Trước đó, FCC đã cấm nhập khẩu một số dòng thiết bị viễn thông, camera giám sát và gần đây là máy bay không người lái cùng bộ định tuyến do Trung Quốc sản xuất.

Hy Lạp cấm trẻ dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội từ 2027

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis tuyên bố nước này sẽ cấm trẻ em dưới 15 tuổi truy cập mạng xã hội từ ngày 1/1/2027. Quyết định này nhằm đối phó tình trạng lo âu, mất ngủ và nghiện màn hình ngày càng gia tăng ở giới trẻ. Một khảo sát gần đây cho thấy khoảng 80% người dân ủng hộ lệnh cấm.

Chính phủ Hy Lạp trước đó đã cấm sử dụng điện thoại trong trường học và triển khai nền tảng kiểm soát của phụ huynh để hạn chế thời gian trực tuyến của thanh thiếu niên. Quốc hội nước này dự kiến thông qua luật vào giữa năm 2026, với các mức phạt nghiêm khắc theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số của EU nếu các nền tảng không tuân thủ.

Mitsotakis cũng kêu gọi Liên minh châu Âu áp dụng hệ thống chung, thiết lập "tuổi số trưởng thành" ở mức 15 và cơ chế xác minh người dùng. Động thái này nối tiếp Australia - quốc gia đầu tiên cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội vào cuối năm 2025.

Amazon ngừng hỗ trợ Kindle đời cũ

Amazon thông báo sẽ ngừng hỗ trợ các dòng Kindle và Kindle Fire ra mắt từ năm 2012 trở về trước, bắt đầu từ ngày 20/5. Người dùng vẫn có thể đọc sách đã tải về, nhưng sẽ không thể mua, mượn hoặc tải thêm nội dung mới. Nếu thiết bị gặp sự cố cần khôi phục cài đặt gốc, việc reset sẽ khiến máy không thể sử dụng được nữa.

Các mẫu bị ảnh hưởng gồm Kindle đời đầu, Kindle 2, Kindle DX, Kindle Keyboard, Kindle 4, Kindle Touch, Kindle 5 và Kindle Paperwhite thế hệ đầu. Amazon cho biết những thiết bị này đã được hỗ trợ ít nhất 14 năm, một số lên tới 18 năm, nhưng công nghệ đã thay đổi đáng kể. Công ty khuyến khích người dùng nâng cấp sang các dòng mới.

Để hỗ trợ quá trình chuyển đổi, Amazon gửi mã giảm giá 20% cho một số mẫu Kindle mới cùng tín dụng ebook nếu khách hàng mua trước ngày 20/6. Theo hãng, các thiết bị mới mang lại cải thiện rõ rệt về chất lượng màn hình, hiệu năng và khả năng truy cập, đồng thời vẫn giữ toàn bộ thư viện Kindle của người dùng.