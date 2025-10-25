Công nghệ 25/10: Google đưa API ứng dụng mô hình AI cho Nông nghiệp đến Việt Nam

(VTC News) -

Google mở rộng ứng dụng mô hình AI nền tảng dành cho nông nghiệp từ Ấn Độ sang Việt Nam

Ngày 24/10, Google công bố mở rộng các giao diện lập trình ứng dụng (API) của những mô hình AI nền tảng sang khu vực châu Á – Thái Bình Dương bao gồm các quốc gia Việt Nam, Malaysia, Indonesia và Nhật Bản. Đây là mô hình đã được Google triển khai đầu tiên tại Ấn Độ nhằm hỗ trợ khả năng chống chịu của ngành nông nghiệp.

Các API miễn phí này sử dụng công nghệ viễn thám (remote sensing) và máy học (machine learning) để cung cấp cho hệ sinh thái nông nghiệp địa phương những thông tin chuyên sâu, giúp phát triển các giải pháp nông nghiệp đơn giản, tiết kiệm chi phí và có mục tiêu rõ ràng.

Hình ảnh minh họa giao diện dữ liệu của AMED API_ Bản đồ vệ tinh thể hiện các loại cây trồng khác nhau (lúa mì, cải, ngô…) được nhận diện tự động bằng AI, cùng thông tin chi tiết về từng thửa ruộng như diện tích và lịch sử gieo trồng. (Ảnh: Google)

Trong đó, API Hiểu biết về cảnh quan Nông nghiệp (Agricultural Landscape Understanding – ALU) giúp xác định ranh giới của các thửa ruộng, sông ngòi và vùng thảm thực vật, từ đó tổ chức và hệ thống hóa thông tin nông nghiệp. Còn API Giám sát và phát hiện sự kiện Nông nghiệp (Agricultural Monitoring and Event Detection – AMED) được xây dựng dựa trên ALU API, cung cấp các thông tin chuyên sâu quan trọng ở cấp độ từng mẫu thửa ruộng riêng biệt, bao gồm các loại cây trồng phổ biến nhất cùng thời điểm gieo và thu hoạch của chúng.

Ngoài ra, AMED API còn liên tục cập nhật dữ liệu (khoảng 15 ngày/lần), giúp phát hiện kịp thời các sự kiện nông nghiệp tại từng cánh đồng trên toàn bộ cảnh quan nông nghiệp của một quốc gia.

Khi kết hợp với nhau, hai mô hình này sẽ cung cấp nguồn thông tin và dữ liệu chuyên sâu thiết yếu, đóng vai trò là nền tảng cơ sở giúp hệ sinh thái nông nghiệp phát triển các công cụ nông nghiệp chính xác, tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên và cải thiện các phương pháp quản lý trang trại.

Các mô hình này hiện đang tích cực hỗ trợ hệ sinh thái nông nghiệp của Ấn Độ, bao gồm các doanh nghiệp khởi nghiệp, cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương.

Nike ra mắt giày “có động cơ” đầu tiên: Project Amplify

Nike vừa công bố Project Amplify – hệ thống giày thể thao có hỗ trợ động cơ đầu tiên trên thế giới. Khác với các sản phẩm dành cho vận động viên chuyên nghiệp, mẫu giày này hướng đến người dùng phổ thông, đặc biệt là người đi bộ và chạy bộ hàng ngày.

Giống như xe đạp điện hỗ trợ lực đạp, Project Amplify sử dụng hệ thống robot nhẹ để tăng tốc độ di chuyển. Nike mô tả sản phẩm như “một bộ cơ bắp phụ” giúp người dùng đi nhanh hơn và xa hơn mà không tốn nhiều sức.

Thiết kế mô phỏng cơ bắp phụ trợ, Project Amplify mang đến trải nghiệm di chuyển mạnh mẽ và thông minh-như một chiếc e-bike dành riêng cho đôi chân. (Nguồn: Nike)

Giày có thiết kế giống như một loại đai cổ chân, tích hợp động cơ và pin sạc trong một cấu trúc nhỏ gọn. Sản phẩm được phát triển cùng đối tác công nghệ Dephy và đã được thử nghiệm với hơn 400 người dùng trong nhiều năm qua.

Nike nhấn mạnh rằng Project Amplify không dành cho những người muốn phá kỷ lục tốc độ, mà hướng đến những ai chạy ở tốc độ trung bình (10–12 phút mỗi dặm). Theo hãng, “vận động viên” ở đây là bất kỳ ai có cơ thể và muốn di chuyển hiệu quả hơn.

Project Amplify là một phần trong loạt dự án công nghệ mới của Nike, bao gồm giày dựa trên khoa học thần kinh và công nghệ làm mát mới cho trang phục thể thao. Sản phẩm vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẽ ra mắt người tiêu dùng trong vài năm tới.

Apple thua kiện tại Anh vì phí App Store, thiệt hại 1,5 tỷ bảng

Apple vừa thất bại trong một vụ kiện chống độc quyền tại Anh liên quan đến các khoản phí trên App Store. Theo phán quyết của Tòa án Kháng cáo Cạnh tranh (Competition Appeal Tribunal), Apple đã lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường để áp đặt mức phí “quá cao và không công bằng” đối với các nhà phát triển ứng dụng.

Vụ kiện được khởi xướng dưới hình thức kiện tập thể, với khoảng 36 triệu người dùng iOS tại Anh có thể được chia khoản bồi thường lên tới 1,5 tỷ bảng Anh. Một phiên điều trần tiếp theo sẽ được tổ chức để xác định cách tính toán thiệt hại cụ thể.

Một cửa hàng Apple tại Anh. (Nguồn: Apple)

Apple đã đưa ra tuyên bố phản đối phán quyết, cho rằng tòa án đã có “cái nhìn sai lệch” về thị trường ứng dụng. Hãng khẳng định App Store là một nền tảng cạnh tranh, mang lại lợi ích cho cả nhà phát triển và người dùng, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiến hành kháng cáo.

Vụ kiện diễn ra trong bối cảnh Apple đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn từ các cơ quan quản lý tại châu Âu. Tuần này, Apple cũng đã lên tiếng phản đối Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA) của EU. Tại Anh, Cơ quan Quản lý Cạnh tranh và Thị trường (CMA) đã xác nhận Apple có “vị thế chiến lược” trong thị trường di động, cho phép CMA can thiệp để đảm bảo cạnh tranh công bằng.

Châu Âu hợp lực đối đầu Starlink

Ba tập đoàn hàng đầu châu Âu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ – Airbus, Thales và Leonardo – vừa ký kết biên bản ghi nhớ để hợp nhất mảng kinh doanh vệ tinh, thành lập công ty mới mang tên “Project Bromo”. Mục tiêu là tạo ra một đối trọng chiến lược với các đối thủ lớn như Starlink của Elon Musk.

Airbus tuyên bố công ty mới sẽ “hợp nhất và nâng cao năng lực” của cả ba bên, nhằm xây dựng một thực thể mạnh mẽ hơn trong thị trường không gian toàn cầu. Các CEO của ba tập đoàn gọi đây là “cột mốc quan trọng” cho ngành công nghiệp không gian châu Âu.

Project Bromo sẽ tuyển dụng khoảng 25.000 nhân sự tại châu Âu và dự kiến chính thức hoạt động vào năm 2027, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Ý tưởng về công ty này đã được hé lộ từ năm ngoái, với định hướng hợp nhất tài sản vệ tinh thay vì mua bán lẫn nhau.

Ngoài Project Bromo, châu Âu còn có các sáng kiến như HydRON – mạng lưới vệ tinh truyền tín hiệu laser do Thales và Cơ quan Vũ trụ châu Âu phát triển, với tốc độ truyền dữ liệu lên tới 1 terabit/giây. Eutelsat cũng nhận được khoản đầu tư 1,35 tỷ euro từ chính phủ Pháp để cạnh tranh với Starlink.