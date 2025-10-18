Công nghệ 18/10: Apple chi đậm giành quyền phát sóng F1

(VTC News) -

Apple giành quyền phát sóng độc quyền F1 tại Mỹ

Apple đã ký kết thỏa thuận kéo dài 5 năm với Liberty Media – công ty mẹ của giải đua Công thức 1 (F1), để trở thành đơn vị phát sóng độc quyền F1 tại Mỹ từ năm 2026. Người đăng ký Apple TV sẽ có quyền xem toàn bộ các chặng đua Grand Prix, bao gồm cả các buổi tập, vòng loại và các cuộc đua sprint. Một số chặng đua sẽ được phát miễn phí trên ứng dụng Apple TV, đặc biệt là các buổi tập luyện.

Poster thông báo sở hữu bản quyền phát sóng F1 của Apple. (Nguồn: Apple)

Thỏa thuận này đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược mở rộng nội dung thể thao của Apple. Trước đó, Apple đã có hợp đồng dài hạn với giải bóng đá MLS. Tuy nhiên, tương lai của việc phát sóng giải bóng chày MLB trên Apple TV vẫn chưa rõ ràng.

Apple được cho là đã chi từ 120 đến 150 triệu USD mỗi năm để giành quyền phát sóng F1, vượt xa mức 90 triệu USD/năm mà ESPN từng trả trước đó. Thỏa thuận này cũng có thể là một phần trong chiến lược tận dụng thành công của bộ phim “F1 the Movie” do Apple sản xuất, được đánh giá là một bom tấn mùa hè ấn tượng và là công cụ quảng bá mạnh mẽ cho thương hiệu.

Microsoft tái định hình trợ lý ảo với Copilot

Microsoft đang đặt cược lớn vào Copilot như một trợ lý AI mới, thay thế cho Cortana – trợ lý giọng nói từng thất bại trong thập niên 2010. Copilot được kỳ vọng sẽ hiểu ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện văn bản và giọng nói, và thực hiện các tác vụ thay người dùng.

Người dùng Windows 11 có thể gọi Copilot bằng câu lệnh “Hey, Copilot”, tương tự như cách gọi Siri hay Alexa. Ngoài ra, phím Copilot hoặc tổ hợp Windows + C cũng có thể kích hoạt trợ lý này. Lệnh “Goodbye” sẽ tắt Copilot.

Microsoft hy vọng Copilot sẽ thành công với vai trò là trợ lý giọng nói. (Nguồn: Microsoft)

Microsoft đang thúc đẩy ứng dụng AI trong sản phẩm của mình. AI không còn bị giới hạn trong ứng dụng riêng lẻ mà đang được tích hợp vào các thành phần cốt lõi như thanh tác vụ, menu Start và File Explorer. Trường tìm kiếm truyền thống sẽ được thay bằng “Ask Copilot” – hỗ trợ cả tìm kiếm tệp và tương tác AI.

Microsoft cam kết các AI agent sẽ hoạt động với tài khoản riêng biệt, quyền truy cập tối thiểu, và có nhật ký hoạt động rõ ràng. Điều này giúp người dùng kiểm tra và sửa lỗi nếu cần.

OPPO Find X9 Series chính thức ra mắt tại Việt Nam ngày 29/10

OPPO chính thức công bố dòng flagship mới nhất – Find X9 Series – sẽ ra mắt toàn cầu tại Barcelona vào ngày 28/10. Ngay sau đó, OPPO Việt Nam cũng sẽ tổ chức sự kiện ra mắt tại Việt Nam vào ngày 29/10, mang đến cơ hội trải nghiệm sớm cho người dùng trong nước.

Find X9 Series sở hữu màn hình phẳng cao cấp với viền siêu mỏng chỉ 1,15mm. Find X9 có màn hình 6,59 inch, trong khi Find X9 Pro là 6,78 inch.

Mẫu điện thoại OPPO Find X9 Series mới sẽ sớm ra mắt tại Việt Nam. (Nguồn: OPPO)

Đặc biệt Find X9 Pro được trang bị camera telephoto 200MP – thiết lập tiêu chuẩn mới cho nhiếp ảnh di động. Công nghệ LUMO Image Engine độc quyền của OPPO giúp tối ưu chất lượng ảnh.

Dòng máy sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500 – một trong những vi xử lý 3nm tiên tiến đầu tiên. Pin silicon-carbon thế hệ ba có dung lượng 7025mAh (Find X9) và 7500mAh (Find X9 Pro), cho thời lượng sử dụng lên đến 2 ngày.