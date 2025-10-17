Công nghệ 17/10: Nhiều sản phẩm, công nghệ mới ra mắt thị trường Việt Nam

(VTC News) -

Viettel mở rộng sang lĩnh vực logistics tại Lào với thương hiệu Unitel Logistics

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) ra mắt thương hiệu Unitel Logistics tại Lào, đánh dấu bước chuyển mình từ viễn thông sang lĩnh vực logistics và hạ tầng vận tải quốc tế. Unitel Logistics được hình thành từ sự hợp tác giữa Viettel Post Lào và Unitel, hướng đến cung cấp dịch vụ logistics toàn trình, ứng dụng công nghệ số toàn diện.

Đội xe Unitel Logistics ra mắt tại Lào. (Nguồn: Viettel)

Trong giai đoạn đầu, Unitel Logistics đầu tư ba trung tâm logistics lớn, sáu kho ngoại quan tại các cửa khẩu và hơn 1.500 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mạng lưới vận tải đa phương thức gồm đường bộ, đường sắt và hàng không, kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế trọng điểm trong khu vực.

Dự án đặt mục tiêu tăng trưởng 32% mỗi năm đến 2033, góp phần giảm chi phí logistics của Lào, tạo hơn 30.000 việc làm và mở rộng hạ tầng đến vùng sâu vùng xa. Đây là bước đi chiến lược giúp Viettel trở thành tập đoàn công nghệ kinh doanh toàn cầu, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt – Lào trong kỷ nguyên số.

Công nghệ vượt chướng ngại vật giúp Dreame X50 Ultra lọt top phát minh tốt nhất 2025

Tạp chí TIME vừa công bố danh sách “Những phát minh tốt nhất 2025”, vinh danh 300 sáng tạo toàn cầu có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống con người. Trong số đó, Dreame X50 Ultra – mẫu robot hút bụi lau nhà đến từ Dreame Technology – đã xuất sắc góp mặt nhờ công nghệ ProLeap™ độc quyền, cho phép thiết bị vượt qua chướng ngại vật cao tới 6 cm.

Nhờ công nghệ vượt chướng ngại vật, Dreame X50 Ultra được TIME vinh danh "Những phát minh tốt nhất 2025". (Nguồn: Dreametech)

Theo TIME, đây là bước tiến mang tính cách mạng trong ngành robot hút bụi, vốn thường bị giới hạn bởi các bậc thềm hay dây điện. Hệ thống ProLeap™ hoạt động như “đôi chân linh hoạt”, giúp robot leo vượt các vật cản một cách mượt mà, giảm thiểu tối đa việc bị kẹt hay gián đoạn khi vận hành.

Hiện sản phẩm đã có mặt tại Việt Nam với giá bán chính hãng 26.990.000 đồng.

Vivo ra mắt OriginOS 6 tích hợp AI

Ngày 16/10, Vivo chính thức công bố OriginOS 6 – hệ điều hành tiên tiến nhất của hãng, đánh dấu bước chuyển mình trong kỷ nguyên AI.

Hợp tác cùng Google, OriginOS 6 tích hợp các công nghệ như Gemini và Circle to Search. Tính năng Origin Island hiển thị trạng thái thời gian thực và cho phép thao tác nhanh như Copy & Go, Drag & Go. AI hỗ trợ chỉnh sửa ảnh, xử lý tài liệu, sáng tạo nội dung và kết nối thiết bị qua Office Kit.

OriginOS 6 tập trung tối ưu hóa độ mượt từ thị giác đến cảm giác sử dụng. Hệ thống 8+1 Ultra-Core Computing giúp khởi động ứng dụng nhanh hơn 18,5%, ổn định khung hình hơn 10,5%. Công nghệ Memory Fusion tăng tốc độ tải dữ liệu lên đến 106%.

OriginOS 6 sẽ được cài đặt trên dòng flagship vivo X300 Series, ra mắt tại Việt Nam vào giữa tháng 11.

Xiaomi ra mắt REDMI 15C – smartphone phổ thông mới với pin khủng 6.000mAh

Ngày 17/10, Xiaomi chính thức giới thiệu REDMI 15C tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu smartphone phổ thông mới nhất, nổi bật với viên pin 6.000mAh, màn hình lớn 6,9 inch và thiết kế mỏng nhẹ. Với giá khởi điểm chỉ từ 3,69 triệu đồng, sản phẩm hướng đến đông đảo người dùng.

REDMI 15C mới sẽ có 3 màu - máy điện thoại có pin lên tới 6000mAh. (Nguồn: Xiaomi)

REDMI 15C có thể phát video liên tục 22 giờ, nghe nhạc 82 giờ và đọc sách 20 giờ. Công nghệ sạc nhanh 33W giúp sạc 50% pin chỉ trong 31 phút. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ sạc ngược 10W, biến thành nguồn pin dự phòng cho các thiết bị khác. Dù pin lớn, máy vẫn mỏng 7,99mm và nặng chỉ 205g.