Công nghệ 12/11: Bong bóng AI – tín hiệu cảnh báo từ SoftBank, Bill Gates

(VTC News) -

SoftBank bán cổ phần Nvidia trị giá 5,8 tỷ USD

SoftBank vừa bán toàn bộ số cổ phiếu Nvidia trị giá 5,8 tỷ USD, động thái này khiến thị trường chứng khoán chao đảo và làm dấy lên lo ngại rằng cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đạt đỉnh. Tập đoàn Nhật Bản cho biết họ đã bán 32,1 triệu cổ phiếu Nvidia trong tháng 10 để huy động vốn cho chiến lược AI của CEO Masayoshi Son, tập trung vào OpenAI và dự án hạ tầng dữ liệu khổng lồ mang tên Stargate.

Việc bán ra diễn ra đúng lúc Nvidia giảm hơn 2% trong phiên giao dịch, kéo theo chỉ số S&P 500 đi xuống. Cùng lúc, công ty điện toán đám mây AI CoreWeave cũng cắt giảm dự báo doanh thu, khiến cổ phiếu lao dốc 9%, càng làm tăng thêm lo ngại về bong bóng AI.

Logo của SoftBank Group Corp tại hội nghị SoftBank World 2017 ở Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)

Giá trị của SoftBank hiện ngày càng gắn chặt với OpenAI, đặc biệt sau khi startup này tái cấu trúc và được đồn đoán có thể IPO với mức định giá lên tới 1 nghìn tỷ USD trong năm tới. Điều này có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ cho các nhà đầu tư như Microsoft và SoftBank.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn lo ngại vì OpenAI chưa công bố rõ ràng cách huy động vốn cho các thỏa thuận hạ tầng AI trị giá khoảng 1,4 nghìn tỷ USD, trong khi SoftBank từng chịu nhiều khoản lỗ từ Vision Fund.

Bill Gates cảnh báo bong bóng AI, ví von với thời kỳ dot-com

Bill Gates vừa lên tiếng cảnh báo về tình trạng bong bóng AI, nhưng ông cho rằng đây không phải kiểu bong bóng mang tính đầu cơ vô giá trị như “tulip mania” ở thế kỷ 17.

Trong buổi trò chuyện trên CNBC, Gates so sánh hiện tượng hiện nay với bong bóng dot-com cuối thập niên 1990. Khi đó, nhiều công ty internet bị thổi giá quá cao rồi sụp đổ, song vẫn để lại một cuộc cách mạng công nghệ thay đổi toàn cầu.

Bill Gates cảnh báo bong bóng AI. (Nguồn: Techstory)

Ông nhấn mạnh rằng trong làn sóng AI hiện tại, sẽ có những công ty thành công rực rỡ, nhưng cũng sẽ có rất nhiều doanh nghiệp “me-too” chỉ chạy theo xu hướng và sớm thất bại. Gates gọi đây là quá trình “chọn lọc Darwin” trong ngành.

Nỗi lo về bong bóng AI đang gia tăng khi thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh nhờ làn sóng đầu tư vào công nghệ này.

Các nhà đầu tư bắt đầu đặt câu hỏi liệu giá trị của những cổ phiếu liên quan đến AI có đang bị thổi phồng quá mức. Một số chuyên gia cảnh báo thị trường có thể sớm bước vào giai đoạn điều chỉnh.

Những nhân vật như Bret Taylor (Chủ tịch OpenAI) và nhà quản lý quỹ Mark Mobius cho rằng thị trường sẽ phải đối mặt với cú giảm mạnh. Ngược lại, Jensen Huang (CEO Nvidia) và nhà đầu tư Mark Cuban lại tỏ ra lạc quan, khẳng định không có gì đáng lo.

Microsoft rót 10 tỷ USD xây dựng trung tâm dữ liệu AI tại Bồ Đào Nha

Microsoft vừa công bố kế hoạch đầu tư 10 tỷ USD vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo tại thành phố cảng Sines, Bồ Đào Nha. Đây được xem là một trong những dự án AI lớn nhất tại châu Âu.

Khoản đầu tư sẽ triển khai cùng các đối tác gồm Start Campus, nền tảng hạ tầng AI Nscale và nhà sản xuất chip NVIDIA. Dự án dự kiến lắp đặt 12.600 GPU thế hệ mới của NVIDIA để phục vụ nhu cầu tính toán khổng lồ.

Start Campus – liên doanh giữa quỹ Davidson Kempner (Mỹ) và Pioneer Point Partners (Anh) – trước đó công bố kế hoạch đầu tư 8,5 tỷ euro vào năm 2030 để xây dựng trung tâm dữ liệu tại Sines. Một trong sáu tòa nhà đã đi vào hoạt động.

Biển hiệu và logo của Microsoft được chụp tại trụ sở chính của công ty. (Nguồn: Microsoft)

Theo Chủ tịch Microsoft Brad Smith, việc hợp tác này sẽ giúp đặt Bồ Đào Nha trở thành điểm chuẩn cho phát triển AI có trách nhiệm và quy mô tại châu Âu.

Sines cũng đang được đầu tư mạnh vào năng lượng xanh để cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu vốn tiêu thụ nhiều năng lượng. Ngoài ra, vị trí ven Đại Tây Dương giúp nơi đây trở thành trung tâm kết nối cáp quang biển giữa châu Âu, châu Phi và châu Mỹ.

Từ sau khi OpenAI ra mắt ChatGPT năm 2022, nhu cầu về trung tâm dữ liệu phục vụ AI đã tăng vọt, thúc đẩy các công ty công nghệ toàn cầu đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng điện toán đám mây.