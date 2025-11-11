Công nghệ 11/11: Microsoft khai tử Publisher, Blue Origin hoãn phóng

(VTC News) -

Microsoft khai tử một ứng dụng Office sau 35 năm

Microsoft đang tái thiết kế các sản phẩm của mình, bổ sung tính năng cao cấp và tích hợp AI vào nhiều ứng dụng, kể cả Paint. Những thay đổi này đi kèm với việc tăng giá Microsoft 365 và ngừng hỗ trợ một số ứng dụng quen thuộc như Skype.

Bộ ứng dụng Microsoft Office 365 được giới thiệu trên màn hình máy tính xách tay. (Nguồn: Shutterstock)

Một trong những ứng dụng lâu đời nhất – Microsoft Publisher – sẽ bị ngừng hỗ trợ vào ngày 1/10/2026. Người dùng được khuyến khích chuyển đổi toàn bộ tệp Publisher sang định dạng khác như PDF hoặc Word. Microsoft còn cung cấp hướng dẫn và cả script PowerShell để tự động hóa việc chuyển đổi.

Ra mắt năm 1991, Publisher từng là đối thủ của QuarkXPress, PageMaker và InDesign. Nó giúp doanh nghiệp nhỏ, sinh viên và cộng đồng xuất bản tạo brochure, danh thiếp, tạp chí, báo… với mẫu dựng sẵn. Qua nhiều năm, ứng dụng bổ sung thêm tính năng xuất bản web, xuất PDF và cộng tác trên nền tảng đám mây.

Microsoft cho rằng Publisher đã trở nên dư thừa vì các ứng dụng khác trong bộ Office có thể thay thế.

CEO Intel trực tiếp dẫn dắt mảng AI

Intel thông báo CEO Lip-Bu Tan sẽ trực tiếp giám sát các nỗ lực về trí tuệ nhân tạo sau khi giám đốc công nghệ của hãng rời sang OpenAI.

CEO Intel Lip-Bu Tan phát biểu trên sân khấu tại Đài Bắc, Đài Loan. (Nguồn: Reuters)

Ông Sachin Katti, người từng dẫn dắt mảng AI của Intel từ đầu năm 2025, cho biết trên mạng xã hội X rằng ông đã gia nhập OpenAI. Đây là một bước chuyển nhân sự quan trọng trong ngành.

Trong tuyên bố chính thức, Intel cảm ơn những đóng góp của Katti và khẳng định AI vẫn là ưu tiên chiến lược hàng đầu. Lip-Bu Tan sẽ làm việc chặt chẽ với nhóm AI và công nghệ tiên tiến để tiếp tục thực hiện lộ trình sản phẩm.

Chủ tịch OpenAI Greg Brockman cho biết Katti sẽ phụ trách thiết kế và xây dựng hạ tầng tính toán, phục vụ nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) và mở rộng ứng dụng để mang lại lợi ích cho mọi người.

Blue Origin hoãn phóng New Glenn lần 2

Công ty không gian của Jeff Bezos phải hủy kế hoạch phóng tên lửa New Glenn vào chiều Chủ nhật do điều kiện thời tiết xấu. Lịch phóng mới được ấn định không sớm hơn ngày 12/11.

New Glenn trên bệ phóng tại LC-36 trước sứ mệnh NG-2 vào ngày 8/11. (Nguồn: Blue Origin)

Blue Origin cho biết lý do là do “cumulus cloud rule” – quy định an toàn cấm phóng tên lửa xuyên qua mây có khả năng chứa điện trường nguy hiểm. Ngoài ra, tình trạng biển động cũng ảnh hưởng đến kế hoạch.

Đây là chuyến bay thứ hai của New Glenn và cũng là nhiệm vụ thương mại đầu tiên. Tên lửa sẽ mang theo hai tàu vũ trụ thuộc sứ mệnh ESCAPADE của NASA để nghiên cứu từ trường và khí quyển sao Hỏa. Ngoài ra, nó còn chở công nghệ của Viasat phục vụ dự án dịch vụ truyền thông của NASA.