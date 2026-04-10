Công nghệ 10/4: Việt Nam tăng tốc phát triển nhà máy thông minh

Việt Nam tăng tốc phát triển nhà máy thông minh

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã và đang hợp tác chiến lược với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới để chuyển giao tri thức, xây dựng mô hình nhà máy thông minh và hỗ trợ hàng trăm doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất.

Chuỗi sự kiện triển lãm Vietnam Smart Factory Expo (VSE 2026) và Vietnam Hardware Fair (VHF 2026) cùng các tọa đàm chuyên đề sẽ trở thành nền tảng kết nối nguồn lực, thu hút FDI chất lượng cao và khẳng định vị thế công nghiệp Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Trong đó, tọa đàm “Định hướng ngành nhà máy thông minh và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam” ngày 09/04 tại Hà Nội là hoạt động chuẩn bị quan trọng.

Tọa đàm quy tụ các chuyên gia đầu ngành, đại diện doanh nghiệp và hiệp hội để chia sẻ định hướng phát triển, thách thức và cơ hội cho ngành công nghiệp phụ trợ Việt Nam trong thời kỳ chuyển đổi số.

Các chuyên gia và doanh nghiệp cùng thảo luận tại tọa đàm mở ra định hướng phát triển và kết nối nguồn lực cho công nghiệp Việt Nam. (Nguồn: NIC)

Các giải pháp được đưa ra trong tọa đàm tập trung vào việc tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam thông qua nhiều hướng đi: từ chiến lược dịch chuyển sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đến xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh với năng lượng tái tạo.

Doanh nghiệp còn được chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quản trị và làm chủ công nghệ sản xuất quy mô lớn, cùng với giải pháp Nhà máy thông minh giúp đồng bộ dữ liệu và tối ưu quy trình.

Ngoài ra, việc kết nối giao thương B2B cũng được nhấn mạnh như một chìa khóa mở rộng hợp tác và thị trường. Tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: tự động hóa, ứng dụng công nghệ 4.0, chuyển đổi xanh và liên kết chuỗi cung ứng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp Việt Nam.

Internet vệ tinh Leo của Amazon sắp ra mắt, tốc độ vượt Starlink

Amazon vừa công bố dịch vụ internet vệ tinh Leo (trước đây là Project Kuiper) sẽ chính thức ra mắt vào giữa năm 2026. CEO Andy Jassy cho biết Leo có thể đạt tốc độ tải xuống lên tới 1 Gbps, vượt xa mức trung bình của Starlink hiện nay.

Hình minh họa dịch vụ internet vệ tinh Leo của Amazon, biểu tượng cho tham vọng phủ sóng toàn cầu bằng mạng lưới vệ tinh quỹ đạo thấp. (Nguồn: Amazon)

Hiện tại, một số khách hàng doanh nghiệp đã bắt đầu thử nghiệm dịch vụ, trong đó có Delta và JetBlue cho Wi-Fi trên máy bay, cùng các đối tác lớn như AT&T, Vodafone, DirecTV Latin America và NASA.

Amazon khẳng định Leo sẽ có chi phí thấp hơn, tốc độ uplink nhanh hơn và tích hợp trực tiếp với AWS để hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, phân tích và AI.

Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt thách thức khi mới có 241 vệ tinh hoạt động, trong khi Starlink đã triển khai hơn 10.000. Amazon đã xin gia hạn từ FCC cho mục tiêu 1.600 vệ tinh vào tháng 7/2026, dự kiến chỉ đạt khoảng 700 vệ tinh vào thời điểm đó.

Meta rút quảng cáo liên quan kiện tụng nghiện mạng xã hội

Meta Platforms vừa thông báo sẽ gỡ bỏ các quảng cáo trên Facebook và Instagram vốn nhằm tuyển thêm nguyên đơn cho các vụ kiện cáo buộc mạng xã hội gây nghiện và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của giới trẻ.

Công ty khẳng định đang tích cực tự bảo vệ trước hàng nghìn vụ kiện tại tòa án bang và liên bang ở California.

Động thái này diễn ra sau khi Meta thua trong hai phiên tòa quan trọng vào cuối tháng 3. Một bồi thẩm đoàn ở Los Angeles đã buộc Meta và Google bồi thường 6 triệu USD cho một phụ nữ trẻ bị trầm cảm do nghiện Instagram và YouTube.

Trong một vụ khác tại New Mexico, Meta bị yêu cầu trả 375 triệu USD vì bị cáo buộc che giấu rủi ro và để xảy ra tình trạng khai thác trẻ em trên nền tảng.

Hiện có hơn 3.300 vụ kiện tại tòa án bang và 2.400 vụ kiện tại tòa án liên bang liên quan đến các cáo buộc nghiện mạng xã hội, nhắm vào Meta, Google, Snap và ByteDance. Các công ty phủ nhận trách nhiệm và cho rằng họ đã áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ người dùng trẻ tuổi.