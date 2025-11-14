Công an Hà Nội 'gõ cửa từng nhà' hướng dẫn người dân làm sạch dữ liệu xe, GPLX

Công an Hà Nội đang triển khai rà soát, làm sạch gần 8 triệu dữ liệu phương tiện, 130.000 giấy phép lái xe, đồng thời số hóa toàn bộ hồ sơ đăng ký xe.
Chỉ sau 2 ngày triển khai cao điểm rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký xe và giấy phép lái xe, Công an Hà Nội đã tiếp nhận hơn 30.000 dữ liệu từ người dân thông qua ứng dụng “Công dân Thủ đô số – iHanoi”.
Để đảm bảo hiệu quả, lực lượng chức năng trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn cập nhật và làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện cùng giấy phép lái xe.
Tại xã Mê Linh, anh Lê Văn Quang cho biết chỉ mất khoảng 10 phút để hoàn tất việc làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe và đăng ký xe. “Trước đó, công an cơ sở đã phổ biến rõ ràng kế hoạch, nên khi được hướng dẫn trực tiếp, tôi thấy rất thuận tiện và sẵn sàng phối hợp,” anh Quang chia sẻ.
Do chưa có tài khoản iHanoi, anh Quang đã đăng nhập bằng cách liên kết với VNeID theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Tiếp đó, anh được hướng dẫn từng bước khai báo và nhanh chóng hoàn tất việc làm sạch dữ liệu.
Ngoài anh Quang, nhiều người dân tại xã Mê Linh cũng được lực lượng cảnh sát trực tiếp hỗ trợ khai báo.
Tại trụ sở Công an xã Mê Linh, đông đảo người dân đã được lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe.
Theo lực lượng chức năng, để khai báo, người dân cần cài đặt và mở ứng dụng iHanoi, đăng nhập bằng số điện thoại hoặc liên kết VNeID nếu chưa có tài khoản. Tiếp đó, chọn mục “Làm sạch dữ liệu” và tiến hành khai báo thông tin về giấy phép lái xe và đăng ký xe.
Cùng với đó, Công an phường Tây Hồ đã thành lập các tổ công tác “gõ cửa từng nhà” để tuyên truyền và hướng dẫn người dân.
Lực lượng Công an cơ sở bám sát địa bàn, trực tiếp hỗ trợ người dân.
Tính đến 17h ngày 13/11, Công an Hà Nội đã tiếp nhận 32.417 dữ liệu từ người dân, bao gồm 17.993 giấy phép lái xe và 14.424 phương tiện.
Trung tá Nguyễn Hồng Quang, Phó Trưởng Công an phường Tây Hồ, cho biết: “Chúng tôi phân công cán bộ đến từng khu dân cư, hộ gia đình để hướng dẫn người dân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, nhằm đảm bảo 100% người dân có thể tự làm sạch dữ liệu.”
Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, lực lượng công an sẽ tập trung rà soát những người đang sử dụng giấy phép lái xe giấy, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn công dân đăng ký giấy phép lái xe điện tử (thẻ PET) để thuận tiện quản lý, tra cứu và sử dụng. Chiến dịch được triển khai liên tục từ 1/11 đến 31/12/2025.