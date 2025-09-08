Công an điều tra vụ bé trai bị cha đá, đạp dã man ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Người cha cầm áo nhấc bổng đứa bé lên cao dọa ném xuống đất. (Ảnh: Chụp màn hình)

Ngày 8/9, nguồn tin riêng của Báo Điện Tử VTC News cho biết lực lượng Công an xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng đang vào cuộc điều tra vụ người đàn ông đánh đập con trai nhỏ được phản ánh trong video lan truyền trên mạng xã hội Facebook chiều cùng ngày.

Video dài 1 phút 43 giây ghi cảnh bé trai khoảng 2 tuổi nằm trên nền đất la khóc khi bị người đàn ông, được cho là cha của bé, đá, đạp mạnh vào người. Không động lòng trước tiếng khóc của đứa trẻ, người đàn ông vẫn chửi bới, hăm dọa, túm áo nhấc bổng bé lên cao và dọa ném xuống đất.

Đoạn video nhanh chóng gây làn sóng phẫn nộ trong dư luận, nhiều người giận dữ lên án hành động tàn nhẫn của người đàn ông.

Vụ việc được xác định là diễn ra trong một hộ gia đình ở xã Di Linh. “Sau khi nắm bắt thông tin, công an đã vào cuộc, làm việc với những người liên quan để có phương án xử lý. Người hành hung bé trai là cha đẻ. Hiện tại, sức khỏe bé trai ổn định và cơ quan chức năng giao cho một người thân của cháu trực tiếp chăm sóc”, nguồn tin báo VTC News cho biết.