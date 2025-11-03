Có nên vo gạo kỹ trước khi nấu?

(VTC News) -

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, gạo trắng là nguồn cung cấp năng lượng chính trong khẩu phần của người Việt, chứa nhiều magiê, sắt, canxi, protein, carbohydrate và vitamin nhóm B. Tuy nhiên, thói quen vo gạo quá kỹ có thể khiến phần lớn dưỡng chất này bị trôi theo nước.

“Lớp cám mỏng bên ngoài hạt gạo chứa hàm lượng cao chất xơ, vitamin và khoáng chất. Khi vo mạnh tay hoặc vo nhiều lần, các dưỡng chất ấy theo nước mà mất đi, cơm nấu tuy trắng đẹp nhưng giá trị dinh dưỡng lại giảm đáng kể”, lương y Sáng cho biết.

Ông giải thích, mục đích của việc vo gạo chỉ là loại bỏ bụi bẩn, tạp chất hoặc dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, chứ không phải để làm gạo trắng bóng. Thói quen “rửa đến khi nước trong veo” vừa tốn thời gian, vừa khiến gạo mất phần cám – nơi tập trung phần lớn dinh dưỡng tự nhiên.

Thói quen vo gạo quá kỹ khiến nhiều người vô tình làm mất phần lớn vitamin.

Theo chuyên gia, chỉ cần vo gạo đúng cách là có thể đảm bảo vừa sạch, vừa giữ được dưỡng chất.

Người nội trợ nên vo gạo tối đa hai lần, dùng tay khuấy nhẹ rồi gạn nước, tránh bóp mạnh hoặc ngâm lâu khiến hạt gạo gãy, cơm kém ngon. Không nên chọn loại gạo được xay xát quá trắng, bởi đó là dấu hiệu cho thấy lớp vỏ cám đã bị loại bỏ gần hết.

“Vo gạo trong nồi sẽ hạn chế mất chất dinh dưỡng so với vo dưới vòi nước. Khi nấu, dùng nước sôi thay vì nước lạnh cũng giúp giữ lại vitamin và khoáng chất tốt hơn”, chuyên gia khuyến nghị.

Thực tế, nhiều người cho rằng cơm trắng mới là cơm ngon, nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng, vẻ ngoài trắng tinh không phải là dấu hiệu của chất lượng. Gạo càng được chế biến tinh, lượng chất xơ và xenlulo càng ít, khiến cơ thể hấp thu năng lượng nhanh nhưng lại dễ thiếu hụt dưỡng chất thiết yếu.

Giữ lại “hạt ngọc” cho bữa cơm gia đình đôi khi chỉ bắt đầu từ một thay đổi nhỏ: vo gạo nhẹ tay và vừa đủ.