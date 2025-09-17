Cô gái từng phải dắt cha mù đi ăn xin nay trúng tuyển đại học sư phạm

Câu chuyện của Zhang Yan, quê ở huyện Nanjiang (thành phố Bazhong, tỉnh Tứ Xuyên), lần đầu được biết đến vào năm 2013 khi báo chí đưa tin về cảnh em dắt người cha mù lang thang khắp nơi để mưu sinh.

Trước đó, năm 2010, trong một tai nạn, cha em bị đinh gỉ đâm trúng, khiến một mắt tổn thương. Gia cảnh nghèo khó không đủ tiền chạy chữa khiến mắt còn lại cũng bị lây nhiễm, cuối cùng ông vĩnh viễn mất thị lực.

Biến cố này kéo theo bi kịch cho gia đình Zhang khi mẹ em rơi vào khủng hoảng tâm thần nặng, sau đó còn sinh thêm một bé trai bị chậm phát triển trí tuệ.

Hoàn cảnh éo le của Zhang Yan lần đầu được biết đến rộng rãi vào năm 2013, khi báo chí đăng câu chuyện về hai cha con. (Ảnh: SCMP)

Những năm ấy, cô bé Zhang thường cùng cha ngồi ăn xin gần bến xe buýt Giang Bắc. May mắn, hai cha con gặp được nhiều người lạ tốt bụng, giúp đỡ. “Tôi từng tự ti lắm, lúc nào cũng sợ ánh nhìn soi mói của người khác. Nhưng thật may, thầy cô và bạn bè luôn đối xử tử tế, giúp tôi dần lạc quan”, Zhang chia sẻ.

Dưới Zhang còn có ba em gái, lần lượt 11, 7 và 5 tuổi, đều đang đi học. Sau khi câu chuyện của gia đình cô được đưa lên truyền thông, cha mẹ Zhang cố gắng gom góp mở một quầy tạp hóa nhỏ, bán bật lửa, pin… và dựa vào trợ cấp dành cho người khuyết tật cùng gói hỗ trợ hộ nghèo để trang trải cuộc sống.

Những bức tường trong ngôi nhà đơn sơ của Zhang được treo kín giấy khen thành tích học tập mà cô đã đạt được. (Ảnh: SCMP)

Dù lớn lên trong nghèo khó, Zhang luôn học giỏi. Căn nhà đơn sơ treo kín giấy khen của cô bé. Tháng 8 vừa qua, em nhận giấy báo nhập học của Đại học Sư phạm Thành Đô (Chengdu Normal University), ngành Vật lý, Khoa Vật lý và Kỹ thuật điện tử.

Zhang trúng tuyển diện “đào tạo sinh viên sư phạm theo đặt hàng”, đồng nghĩa với việc sau khi ra trường em sẽ được bố trí dạy học tại chính huyện Nanjiang.

“Tôi mong sau khi tốt nghiệp có thể trở thành giáo viên ở quê, tự lo cho bản thân và chăm sóc gia đình. Tôi cũng hy vọng dùng giáo dục giúp trẻ em miền núi thoát nghèo, bước ra khám phá thế giới. Tôi tin gia đình mình sẽ ngày càng gặp những điều tốt lành và tôi sẽ kiên cường tiến bước”, Zhang nói.

Theo SCMP, năm 2021, Chính phủ Trung Quốc tuyên bố xóa nghèo nông thôn theo chuẩn 2,3 USD/ngày, song thu hẹp khoảng cách giàu nghèo vẫn là ưu tiên lớn.

Hành trình của Zhang không chỉ chạm đến trái tim hàng triệu người mà còn khơi gợi một cuộc tranh luận sôi nổi. Một cư dân mạng bày tỏ: “Em thật tuyệt vời, chúc tương lai em rạng rỡ”. Người khác lại đặt câu hỏi: “Trong hoàn cảnh như vậy mà gia đình họ vẫn sinh tới năm người con? Liệu cô con gái lớn sẽ có cuộc đời ra sao?”.