Clip mẹ chồng đánh con dâu trước mặt 2 trẻ, chồng bất lực khiến dân mạng bức xúc

(VTC News) -

Đoạn clip mẹ chồng có hành vi bạo lực với con dâu khiến dân mạng phẫn nộ. (Nguồn: @nhacoembe990)

Clip đang được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu. Hai người liên tục cãi cọ, bà mẹ chồng nắm tóc, giữ tay, đè con dâu xuống giường đánh. Trong căn phòng còn có người chồng và hai đứa trẻ nhỏ đang la khóc.

Thấy vợ bị mẹ hành hung, người chồng không có động thái quyết liệt can ngăn hành động bạo lực ấy. Anh chỉ đi lại xung quanh rồi đưa hai đứa trẻ ra ngoài.

Theo chia sẻ của người vợ, cũng là người đăng tải clip, chị mới sinh con hơn 10 tháng. Trong cuộc sống thường nhật, mẹ chồng thường hay bênh con trai thái quá khiến xung đột giữa đôi bên xảy ra.

Clip trên nhận được lượng tương tác lớn. Rất nhiều người cho rằng việc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn như vậy là không thể chấp nhận, nhất là với người thân trong gia đình, và trước mặt trẻ em. Dù bất cứ lý do gì, hành động đó của người lớn sẽ gây ảnh hưởng tâm lý cho bọn trẻ.

"Tôi nhìn mấy đứa trẻ đứng khóc mà thương. Sau này, thể nào chúng nó cũng vừa sợ bà nội, vừa sợ mẹ lắm đây"; "Thua luôn nhà này. Tại sao lại có hành vi bạo lực trước mặt con cháu như vậy. Những em bé gào khóc sợ hãi như vậy mà cũng không dừng tay"; "Thời này văn minh việc sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề là đáng lên án rồi. Trẻ con nhìn vào vừa hoảng sợ, vừa gây ám ảnh tâm lý, trong nhà toàn người lớn mà lại hành xử thiếu văn mình như vậy"...

Dân mạng lên án dữ đội hành vi của người mẹ chồng. (Ảnh chụp màn hình)

Mai Chi bình luận: "Tôi xem clip mà thật không thể hiểu sao gia đình họ có thể hành xử như vậy. Xưa hồi bé, mỗi khi gia đình có vấn đề, bố mẹ tôi toàn lôi nhau lên sân thượng để nói chuyện, không để con trẻ nghe thấy. Thời đại nào rồi mà còn có hành vi bạo lực trước trẻ nhỏ, thật không thể chấp nhận".

Phương Huyền chia sẻ: "Biết rằng mẹ chồng nào cũng có lúc bất hòa với con dâu nhưng hành vi tấn công phụ nữ có con nhỏ như vậy là quá bạo lực. Mình thấy thương 2 đứa nhỏ thật sự. Người lớn dù bực tức hay mất kiểm soát thế nào cũng nên nghĩ cho trẻ con, không thể cứ dùng tay chân giải quyết vấn đề như vậy được".

Bên cạnh đó, rất nhiều người bày tỏ bức xúc về thái độ của người chồng khi anh gần như chỉ đứng nhìn, thể hiện sự bất lực rồi bỏ đi. "Chưa rõ ai đúng, ai sai nhưng nhìn cách hành xử của người chồng thì tôi thấy hoàn toàn không ổn. Làm gì có chuyện một người đàn ông không thể lôi hai người phụ nữ chân yếu tay mềm ra được. Chẳng qua là nhu nhược nên không dám vào can ngăn", Anh Tùng viết.

Duy Thành bình luận: "Người chồng nhu nhược và vô dụng quá. Dù nàng dâu có sai đi chăng nữa thì cũng là phụ nữ, thành viên trong gia đình. Tôi tin chắc bố mẹ vợ mà nhìn được cảnh này sẽ đau lòng lắm".

Minh Tú chia sẻ: "Đầu tiên, người chồng cần phải bế 2 em bé sang phòng khác để tránh cho chúng chứng kiến tình huống bạo lực này. Tiếp đến, anh nên nên lao vào mà can ngăn mẹ và vợ. Chồng mà hành động quyết liệt hơn thì tình huống đã không phải xảy đến mức xô xát như vậy".

Ngoài ra, nhiều cư dân mạng chia sẻ các cách giải quyết mẫu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu. Ngọc Anh viết: "Tôi chung sống với mẹ chồng đến nay đã là năm thứ 10. Mỗi khi có bất kỳ vấn đề gì xung đột thì tôibảo chồng làm cầu nối đứng ra giàn xếp. Nếu chồng không thể làm hòa được thì tôi lại nhờ đến bố chồng. Nói chung, mẹ chồng nàng dâu không nên đối đầu trực tiếp mà nên linh hoạt hòa giải với nhau".

Hương Quỳnh chia sẻ: "Chồng mình là con trai duy nhất trong nhà nên khi lập gia đình mình sống cùng mẹ, vì bố chồng đã mất, để tiện chăm sóc bà. Quan niệm khác biệt giữa hai thế hệ khiến mâu thuẫn mẹ chồng và mình trở nên gay gắt, khó thể tránh khỏi. Mỗi lần như vậy, mình đều nén tức, nấu ăn ngon để mẹ chồng dịu lại xong rồi mới nói chuyện lý lẽ để cùng xuôi".