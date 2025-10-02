CLB Công an Hà Nội chiếm ngôi đầu bảng ở AFC Champions League 2

(VTC News) -

Sau khi hụt chiến thắng ở trận ra quân gặp Bắc Kinh Quốc An, câu lạc bộ Công an Hà Nội (CAHN) trở về sân nhà tiếp Tai Po của Hong Kong (Trung Quốc). Đội chủ nhà tạo ra thế trận áp đảo và giành chiến thắng thuyết phục, qua đó tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng.

Tai Po (Đại Phố) chỉ gây ra khó khăn cho CAHN trong những phút đầu trận. Hàng phòng ngự chưa kịp ổn định của đội bóng Việt Nam đối mặt với 3 tình huống uy hiếp của đối phương. Những pha tranh chấp quyết liệt của cầu thủ đội khách cũng khiến các cầu thủ CAHN chật vật.

CAHN áp đảo Tai Po.

Tuy nhiên, đại diện của bóng đá Việt Nam nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn để chiếm ưu thế trước đối thủ. Sức ép mà CLB CAHN tạo ra được họ chuyển hóa thành 2 bàn thắng trong vòng 5 phút.

Tiền đạo China cho thấy khả năng chọn vị trí rất tốt để dứt điểm trong thế không bị kèm. Anh khiến hậu vệ Tai Po phản lưới ở tình huống mở tỷ số, sau đó đích thân ghi bàn nhân đôi cách biệt.

Các cầu thủ CAHN hoàn toàn làm chủ trận đấu sau khi tạo ra cách biệt 2 bàn. Tai Po cố gắng tấn công nhưng cơ hội tốt nhất mà đội khách tạo ra là 2 cú sút cận thành bị Nguyễn Filip cản phá.

China ghi 2 bàn trong 5 phút.

Sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp, CAHN tiếp tục tấn công dồn dập. Đội bóng Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội. Alan, Leo Artur và Vitao bỏ lỡ vài tình huống dứt điểm ở vị trí thuận lợi. Càng về cuối trận, sức chống đỡ của Tai Po càng giảm đi. Họ chỉ tập trung phòng ngự mà không có pha tấn công đáp trả nào.

CAHN không ngừng gây sức ép. Đến phút 89, Phan Văn Đức ghi bàn ấn định chiến thắng với tỷ số 3-0 cho đại diện của bóng đá Việt Nam. CAHN tạm vươn lên ngôi đầu bảng xếp hạng với 4 điểm. Tai Po và Macarthur (3 điểm) lần lượt xếp sau. Đội cuối bảng là Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc).