Chuyên gia: Mưa dữ dội, bão dị thường, biến đối khí hậu khó lường
(VTC News) -
Theo chuyên gia Khí tượng Huy Nguyễn , tình trạng đảo nhiệt đô thị làm dòng đối lưu không khí mạnh hơn, tạo ra mưa giông cục bộ cực đoan và khó dự báo trước.
DUNG NHIÊN
Tin mới
Giá vàng trong nước lần đầu vượt 142 triệu đồng/lượng
16:49 08/10/2025
Tin giá vàng
Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Mỗi đại biểu một máy tính bảng, không dùng tài liệu giấy
16:41 08/10/2025
Chính trị
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018: Hành trình khẳng định tương lai
16:37 08/10/2025
Giáo dục
Cô lập giữa biển nước, bệnh viện ở Lạng Sơn 'cầm cự' từng giờ
16:33 08/10/2025
Tin tức
Bộ trưởng Tài chính: Thị trường chứng khoán sẽ chứng kiến sự thay đổi về chất
16:29 08/10/2025
Tài chính
Xe mô tô lao vào trụ bờ rào lưới B40, 3 học sinh lớp 11 thương vong
16:26 08/10/2025
Tin nhanh 24h
Bộ ba nhà vật lý đoạt Nobel nhờ khám phá các đặc tính kỳ lạ của lượng tử
16:19 08/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Hà Nội ngập, ca khúc chế của Táo quân 'Lụt từ ngã tư đường phố' lại hot rần rần
16:18 08/10/2025
Ca Nhạc
Khối ngoại quay đầu mua ròng sau tin chứng khoán Việt Nam được nâng hạng
16:17 08/10/2025
Tài chính
Vinh danh 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu
16:16 08/10/2025
Doanh nghiệp tự giới thiệu
XSMB 8/10 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 8/10/2025
16:10 08/10/2025
Xổ số miền Bắc
Vietlott 8/10 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 8/10/2025 - Xổ số Mega 6/45
16:10 08/10/2025
Xổ số
Acecook Việt Nam: 3 thập kỷ bền bỉ phát triển bền vững vì một hành tinh xanh
16:08 08/10/2025
Kinh tế xanh
Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên tê liệt vì lũ, ô tô nối đuôi 15 giờ chờ nước rút
16:05 08/10/2025
Tin nóng
Thái Nguyên chìm trong biển nước ngập lụt chưa từng có
16:03 08/10/2025
VTC NEWS TV
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 9/10/2025: Tý ổn định, Dần cẩn trọng
16:01 08/10/2025
Lịch vạn niên
Trời nắng chang chang, phố trung tâm Thái Nguyên vẫn chìm trong biển nước
16:00 08/10/2025
Tin nóng
5 tiến bộ khoa học xứng đáng được trao giải Nobel
15:57 08/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Cách tận dụng cáp Lightning cũ thay vì vứt bỏ
15:53 08/10/2025
Thủ thuật
'Tể tướng Lưu gù' nổi tiếng một thời giờ ra sao?
15:53 08/10/2025
Sao thế giới
Cách nhận biết ô tô bị ngập nước, thuỷ kích
15:43 08/10/2025
Tư vấn
MB: Ngân hàng đã ngăn chặn được hàng trăm tỷ đồng có dấu hiệu bị lừa đảo nhờ AI
15:38 08/10/2025
Kinh tế
Cháy nhà ở Lâm Đồng, hai vợ chồng tử vong
15:35 08/10/2025
Tin nóng
Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/10: Nhân Mã thăng tiến, Kim Ngưu gặp thị phi
15:35 08/10/2025
Lịch vạn niên
Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 10/2025
15:34 08/10/2025
Thị trường
Bảng giá xe máy hãng Yamaha mới nhất tháng 10/2025
15:32 08/10/2025
Thị trường
An Giang: Toàn bộ học viên bỏ trốn trở lại trại cai nghiện, tạm giữ 14 người
15:32 08/10/2025
Tin nhanh 24h
Con gái bật khóc tìm cha mẹ già mất liên lạc giữa tứ bề ngập lụt
15:26 08/10/2025
Đời sống
Nội dung ngày làm việc cuối cùng của Hội nghị Trung ương 13
15:21 08/10/2025
Chính trị
Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét công tác nhân sự
15:21 08/10/2025
Chính trị