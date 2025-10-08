Đóng

Chuyên gia: Mưa dữ dội, bão dị thường, biến đối khí hậu khó lường

(VTC News) -

Theo chuyên gia Khí tượng Huy Nguyễn , tình trạng đảo nhiệt đô thị làm dòng đối lưu không khí mạnh hơn, tạo ra mưa giông cục bộ cực đoan và khó dự báo trước.

