Chuyên gia Indonesia: Vingroup là biểu tượng sự chuyển mình mang tầm khu vực

(VTC News) -

Với Tiến sĩ Yannes Martinus Pasaribu, chuyến đi tới Việt Nam mới đây để lại những ấn tượng sâu sắc về nỗ lực của một quốc gia trong chuyển đổi xanh. Vị chuyên gia công nghệ và chính sách công nghiệp tại Viện Công nghệ Bandung (ITB) của Indonesia đặc biệt ấn tượng với tinh thần tiên phong của Vingroup và cho rằng, tập đoàn tư nhân của Việt Nam là biểu tượng của sự chuyển mình mang tầm khu vực.

Trụ cột cho “nền văn minh xanh”

“Tôi thực sự ấn tượng với tầm nhìn và sứ mệnh của Vingroup”, Tiến sĩ Yannes, nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Công nghệ Giao thông Bền vững Quốc gia Indonesia, chia sẻ.

Tiến sĩ Yannes Martinus Pasaribu tại Viện Công nghệ Bandung (ITB), nhà nghiên cứu cấp cao của Trung tâm Công nghệ Giao thông Bền vững Quốc gia Indonesia.

Theo ông, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Vingroup đã làm được điều mà nhiều người chỉ dám mơ: Xây dựng nên một hệ sinh thái sống động, kết tinh giữa đổi mới, khát vọng và sự phát triển bền vững. “Tất cả chứng minh rằng, với tầm nhìn và ý chí kiên định, một doanh nghiệp hoàn toàn có thể định hình tương lai với tốc độ thần tốc hơn mọi giới hạn tưởng tượng”, ông nói.

Ở góc nhìn của ông Yannes, Vingroup không chỉ là một tập đoàn kinh tế đa ngành, mà còn là một biểu tượng của “sự chuyển mình mang tầm khu vực”.

Là nhà nghiên cứu giàu kinh nghiệm về giao thông xanh, Tiến sĩ Yannes cho rằng điều khác biệt lớn nhất của VinFast so với các hãng xe khác là hãng xe Việt Nam không dừng lại ở sản xuất xe điện. Ông nhận xét VinFast là “nhịp đập” trong hành trình chuyển đổi xanh toàn diện của Vingroup, trải rộng từ năng lượng sạch, hạ tầng xanh đến giao thông điện hóa. “Tôi tin rằng đây không chỉ là một chiến lược công nghiệp mà còn là bản lộ trình hướng tới một nền văn minh xanh”, ông nói.

Rộng hơn, theo ông, từ sản xuất pin, xe thuần điện, phát triển năng lượng tái tạo, đến giáo dục đại học, nghiên cứu công nghệ cao… Vingroup đang tạo ra một hệ sinh thái “xuyên ngành”, kết nối khoa học, con người và thị trường.

Theo ông, tầm nhìn toàn diện của Vingroup không chỉ kiến tạo nên các ngành công nghiệp, mà còn dựng xây một tương lai nơi công nghệ, năng lượng và con người cùng song hành phát triển. “Tôi tin rằng trong tương lai gần, Vingroup sẽ trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp xanh”, ông nói.

“Đông Nam Á, tại sao không?”

Trong nhiều thập kỷ, thị trường ô tô Indonesia và Đông Nam Á bị chi phối bởi các thương hiệu lớn đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Nhưng theo Tiến sĩ Yannes, VinFast đang mở ra một thời kỳ mới, đặt ra câu hỏi mang tính bản sắc khu vực: “Đông Nam Á, tại sao không?”.

Sự xuất hiện của VinFast – thương hiệu ASEAN đầu tiên vươn ra toàn cầu trong ngành xe điện – mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ: Một “châu Á mới” đủ năng lực công nghệ, tài chính và nhân lực để cạnh tranh sòng phẳng.

“VinFast có thể vươn lên trở thành ‘ngọn cờ đầu’ của ASEAN - đại diện cho sức sáng tạo không giới hạn, sự tự tin và tầm nhìn chiến lược, dẫn dắt nhân loại bước vào kỷ nguyên công nghiệp xanh”, ông Yannes khẳng định.

Mẫu xe VF 6 đang được mở bán tại Indonesia.

Tại Indonesia, VinFast đang ngày càng được biết đến rộng rãi hơn, đặc biệt là thông qua những chiếc “taxi xanh” sử dụng dàn xe điện VinFast. Điều này thể hiện tầm nhìn xuyên suốt của hãng trong việc giúp xe điện trở nên dễ tiếp cận hơn cho mọi người.

Không chỉ ấn tượng về quy mô, Tiến sĩ Yannes nhìn thấy sự đồng điệu chiến lược giữa Vingroup và Indonesia. “Chính phủ Indonesia đang thúc đẩy công nghiệp xe điện, năng lượng sạch và đào tạo nhân lực 4.0. Vingroup hoàn toàn phù hợp với định hướng này”, ông nhận định.

Nếu Nhật Bản có Toyota, Hàn Quốc có Hyundai, thì Đông Nam Á có VinFast

Với Tiến sĩ Yannes, câu chuyện của Vingroup không chỉ là thành công của một tập đoàn Việt Nam. “Nếu Nhật Bản có Toyota, Hàn Quốc có Hyundai, thì Đông Nam Á hoàn toàn có thể có VinFast”, ông khẳng định.

“Đó là lời khẳng định rằng khu vực này không chỉ là nơi tiêu thụ giá trị, mà còn là những người sáng tạo, đổi mới và định hình giá trị, chứng minh rằng tương lai của ngành công nghiệp xanh hoàn toàn có thể được viết từ phía bên này của thế giới”, vị chuyên gia nói thêm.

Rộng hơn, theo ông Yannes, Đông Nam Á không chỉ tìm kiếm một nhà sản xuất ô tô, mà là một hệ sinh thái có khả năng kết nối năng lượng, công nghệ và con người. Ông tin rằng Vingroup hội tụ hệ sinh thái khép kín, tầm nhìn xanh toàn diện và khát vọng toàn cầu hóa, khẳng định mô hình tích hợp ấy sẽ giúp ASEAN trở thành đầu tàu của kỷ nguyên công nghiệp xanh trên toàn cầu.

Cụ thể hơn, tại Indonesia, ông đặc biệt đánh giá cao chiến lược phát triển năng lượng mặt trời, pin lưu trữ và giao thông điện hóa của Vingroup. “Mô hình ‘đảo xanh’ – nơi năng lượng tái tạo kết hợp với phương tiện điện – hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Indonesia”.

Vingroup đã ký kết Biên bản Ghi nhớ (MoU) với doanh nghiệp quốc doanh Indonesia - PT. Sulsel Andalan Energi - tại Nam Sulawesi (Indonesia) về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, với trọng tâm là các dự án điện mặt trời quy mô lớn. Theo MoU, hai bên cũng nhất trí cùng nghiên cứu, phát triển, và khai thác hiệu quả các cơ hội kinh doanh khác trong lĩnh vực môi trường bền vững.

Vingroup và PT. Sulsel Andalan Energi còn chủ động tham gia nghiên cứu toàn diện, khảo sát địa điểm phù hợp cho những dự án điện mặt trời trên đất liền hoặc dưới mặt nước, đồng thời tích hợp các giải pháp lưu trữ năng lượng và lập kế hoạch kết nối lưới điện.

“Sau vòng đời thứ nhất, pin xe điện có thể được tái sử dụng làm thiết bị lưu trữ năng lượng mặt trời”, ông Yannes bày tỏ, “Đây sẽ là một ngành công nghiệp tỷ USD mới, và tôi tin Vingroup có đủ tầm nhìn, công nghệ và năng lực để dẫn đầu”.