Chuyên gia: HLV Kim Sang-sik thay người 'không ổn'

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam thắng Nepal trong trận lượt về trên sân Thống Nhất tối 14/10 nhưng màn trình diễn của nhà vô địch Đông Nam Á tiếp tục khiến người hâm mộ lo lắng. Mặt sân xấu ảnh hưởng rõ rệt đến các pha xử lý bóng nhưng không thể phủ nhận rằng chính các cầu thủ Việt Nam không kiểm soát được trận đấu tốt.

Trong nửa đầu của hiệp 2, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik thậm chí để Nepal ép sân. Việc Nguyễn Hoàng Đức chỉ thi đấu nửa trận và bị thay ra sớm có ảnh hưởng đáng kể. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, những phương án thay người của nhà cầm quân người Hàn Quốc không phát huy hiệu quả, thậm chí còn có hiệu ứng ngược.

"Tôi cho rằng việc thay người trong hiệp 2 không ổn. Các mũi tấn công rất rời rạc vì các cặp tiền đạo không có sự hòa hợp, gần như chưa đá với nhau bao giờ. Khi đá cặp trên hàng công, các cầu thủ cần hiểu nhau và tạo ra sự ăn ý. Hiệp 1, đội tuyển Việt Nam kiểm soát tốt, nhưng hiệp 2 thì chơi dưới sức”, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định.

Trong hiệp một, đội tuyển Việt Nam ghi bàn sớm nhờ pha phản lưới của trung vệ Suman Srestha. Sau đó, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tấn công, tạo ra thêm cơ hội. Tiến Linh sút trúng xà, Thanh Nhàn đưa bóng dội cột. Nhiều pha phản công của đội tuyển Việt Nam không được chuyển hóa thành bàn thắng.

HLV Kim Sang-sik gặp rất nhiều khó khăn.

Bước sang hiệp 2, HLV Kim Sang-sik bất ngờ đưa Nguyễn Đức Chiến vào sân thay Nguyễn Hoàng Đức. Điều chỉnh này không tạo ra hiệu quả rõ rệt. Trái lại, việc mất cầu thủ có khả năng giữ bóng tốt nhất ở giữa sân khiến hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam thất thế. Các học trò của ông Kim Sang-sik không còn gây ra sức ép đáng kể lên phần sân đối phương và còn để Nepal đẩy cao đội hình tấn công.

Tình hình dần trở nên đáng báo động khi Nepal bắt đầu làm hàng thủ tuyển Việt Nam chao đảo. Họ có ít nhất 2 pha bóng đối mặt với thủ môn Trần Trung Kiên nhưng các tiền đạo áo đỏ dứt điểm không tốt. Đội tuyển Việt Nam chỉ có vài pha phản công ở nửa sau của hiệp 2.

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận xét: “Trong hiệp 2, đối phương hoàn toàn chiếm giữ thế trận, triển khai hay dù chất lượng cầu thủ của họ không đẳng cấp bằng mình. Thay vì điều tiết trận đấu tốt hơn thì tuyển Việt Nam lại chọn cách chống đỡ. Sau đó, đội bóng chuyển sang chơi phản công nhưng không hiệu quả".

Ngoài Hoàng Đức, HLV Kim Sang-sik tung thêm Nguyễn Hai Long, Nguyễn Đình Bắc, Phạm Gia Hưng và Khuất Văn Khang vào sân ở hiệp 2. Những cầu thủ này tạo ra một số khoảnh khắc cá nhân đáng chú ý nhưng sự kết nối và ảnh hưởng chung đến lối chơi chưa được thể hiện rõ rệt.

Đội tuyển Việt Nam cải thiện được thế trận nhưng không đủ để kiểm soát như những gì làm được ở hiệp đầu tiên. Các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ không để Nepal gây sức ép và giữ thế trận an toàn trong hiệp 2 chứ không thể áp đảo ngược lại đối thủ.

Đội tuyển Việt Nam vẫn đạt được mục tiêu ở cả 2 trận gặp Nepal, giành đủ 6 điểm để tiếp tục bám đuổi Malaysia trong cuộc cạnh tranh suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Tuy nhiên, màn thể hiện của huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò rõ ràng mang đến cho người hâm mộ nhiều nỗi lo.