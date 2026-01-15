Chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán, bất động sản 2026

(VTC News) -

Tại hội thảo "Động lực tăng trưởng kinh tế 2 chữ số và Cơ hội đầu tư năm 2026", nhiều chuyên gia đã đưa ra nhận định, dự báo về thị trường bất động sản và chứng khoán năm 2026.

Chứng khoán có thể lên 2.000 điểm

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng Giám đốc Techcom Securities (TCBS), chia sẻ: 2026 là năm bản lề của một chu kỳ phát triển mới của Việt Nam, sau khi năm 2025 khép lại với tăng trưởng kinh tế trên 8% và thị trường chứng khoán tăng khoảng 40%.

Bước sang năm 2026, các động lực tăng trưởng chính đến từ đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh và sự phục hồi rõ nét hơn của khu vực doanh nghiệp tư nhân. Đây là những yếu tố quan trọng giúp củng cố nền tảng sản xuất - kinh doanh và hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.

Trong đó, điều kiện then chốt để thị trường phát triển bền vững vẫn là chất lượng doanh nghiệp niêm yết. Với kỳ vọng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết có thể tăng trưởng khoảng 15 - 20%, thị trường được đánh giá còn nhiều cơ hội đầu tư, trong bối cảnh hoạt động IPO và M&A đang dần sôi động trở lại, mang theo dòng vốn mới.

Thị trường chứng khoán năm 2026 có thể lên tới 2.000 điểm.

Bước sang 2026, bà Hiền đánh giá tích cực các nhóm tài chính - ngân hàng, năng lượng - công nghiệp và bán lẻ - tiêu dùng, đồng thời khuyến nghị nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục, duy trì tỷ lệ tiền mặt hợp lý để tận dụng các nhịp điều chỉnh và xây dựng tài sản bền vững.

Với việc VN-Index đã lần đầu vượt mốc 1.900 điểm vào đầu năm nay, bà Hiền cho rằng dư địa tăng trưởng của thị trường chưa bị thu hẹp đáng kể. Với mặt bằng định giá hiện quanh P/E 16 lần và triển vọng lợi nhuận như trên, kịch bản thị trường tăng trưởng 15 - 20% và hướng tới vùng 2.000 điểm trong trung hạn là có cơ sở.

Tuy nhiên, bà Hiền cũng lưu ý, điều quan trọng không nằm ở một con số cụ thể mà ở cách nhà đầu tư tiếp cận thị trường. Những nhịp điều chỉnh là cần thiết và lành mạnh, tạo cơ hội để tích lũy tài sản đầu tư dài hạn.

Ở góc độ quản lý gia sản, bà Hiền nhấn mạnh nhà đầu tư cần nhìn nhận danh mục một cách toàn diện, không chỉ tập trung vào cổ phiếu mà còn phân bổ hợp lý sang trái phiếu, chứng chỉ quỹ, các sản phẩm đầu tư chuyên nghiệp và duy trì tỷ lệ tiền mặt phù hợp.

Trong bối cảnh dòng vốn trong nước ngày càng đóng vai trò chủ đạo và thị trường tài chính Việt Nam tiến tới giai đoạn "bình dân hóa", việc đa dạng hóa danh mục, đầu tư theo rổ và tận dụng các công cụ công nghệ, bao gồm cả AI, sẽ là nền tảng giúp nhà đầu tư "đặt cược" vào tương lai nền kinh tế Việt Nam một cách bền vững trong giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Đặng Trần Phục, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần AZfin Việt Nam cũng nhận định, trong năm 2026 chứng khoán vẫn được đánh giá là kênh có tiềm năng tăng trưởng cao nhất nếu nền kinh tế duy trì đà phục hồi. Tuy nhiên, đây cũng là kênh đòi hỏi nhà đầu tư chấp nhận rủi ro biến động, có kiến thức và chiến lược rõ ràng. Giai đoạn cuối năm thường chứng kiến sự phân hóa mạnh, khi cơ hội không nằm ở việc “đánh theo chỉ số” mà ở khả năng lựa chọn doanh nghiệp có nền tảng tài chính tốt, dòng tiền ổn định và triển vọng kinh doanh rõ ràng.

“Một trong những yếu tố được giới đầu tư quan tâm nhất là lộ trình nâng hạng thị trường. Việt Nam đã được thông báo có thể được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, với thời điểm dự kiến từ tháng 9/2026, nếu vượt qua kỳ đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026.

Việc nâng hạng gắn liền với các tiêu chí then chốt như khả năng tiếp cận của nhà đầu tư nước ngoài, chất lượng hạ tầng giao dịch, cơ chế thanh toán - bù trừ và mức độ minh bạch thông tin. Những cải tiến này không chỉ giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn, mà còn đưa chứng khoán việt nam tiệm cận các chuẩn mực quốc tế, qua đó cải thiện đáng kể sức hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư toàn cầu”, ông Phục nói.

Ở góc độ dòng tiền và chiến lược đầu tư, ông Phục cho rằng, các lĩnh vực đầu tư công, ngân hàng, xây dựng, vật liệu, bán lẻ đang ở vùng định giá thấp có thể trở thành nhóm dẫn dắt thị trường năm 2026.

Lệch pha cung - cầu bất động sản sẽ giảm

Đối với bất động sản, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP Invest nhận định, thị trường thường lặp lại chu kỳ khủng hoảng khoảng 10 năm một lần, với cú sốc gần nhất vào năm 2022 khi chu kỳ trùng với đại dịch COVID-19.

Bất động sản năm 2026 sẽ cân bằng cung - cầu hơn. (Ảnh: Minh Đức).

Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, thị trường bắt đầu đảo chiều nhờ khung pháp lý được hoàn thiện, khi ba luật quan trọng về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đồng loạt được thông qua.

Sang đến năm 2025, thị trường đã ghi nhận sự phục hồi nguồn cung nhưng giá bất động sản tăng 15 - 20%, vượt xa tốc độ tăng thu nhập, khiến khả năng hấp thụ thị trường, đặc biệt ở nhóm có nhu cầu ở thực gặp khó. Khoảng 60% giao dịch hiện mang tính giữ tiền hơn là sử dụng thực, buộc các nhà đầu tư phải tiếp cận thị trường năm 2026 với tâm thế thận trọng và tính toán kỹ lưỡng hơn.

Cụ thể, ông Hiệp đánh giá, năm 2026 sẽ giải quyết được một phần lệch pha cung - cầu nhờ nguồn cung mới từ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 và chương trình cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội, TP.HCM.

“Thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh. Doanh nghiệp bất động sản sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn hơn. Dù tốc độ đô thị hóa còn cao và nhu cầu nhà ở vẫn lớn, nguồn cung tăng nhưng khả năng hấp thụ đã trở nên khắt khe hơn”, Chủ tịch GP Invest đánh giá.

Ngoài ra, doanh nghiệp vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng trong khi lãi suất có xu hướng tăng trở lại, còn kênh huy động vốn, đặc biệt trái phiếu, tiếp tục hạn chế. Sức mua thị trường cuối năm 2025 cũng có dấu hiệu chững lại khi người mua nhà phải vay vốn với chi phí cao hơn.

Theo ông Hiệp, năm 2026 vẫn có cơ hội nhưng đi kèm rủi ro lớn, buộc doanh nghiệp phải tính toán thận trọng về địa điểm đầu tư, pháp lý, khả năng hấp thụ thị trường, cơ cấu sản phẩm, chiến lược giá và kiểm soát dòng tiền để giảm áp lực tài chính.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cũng cho hay, trong 2 năm qua, nhiều sắc luật liên quan tới lĩnh vực bất động sản được sửa đổi, tạo nền tảng vững chắc cho thị trường, nhưng cũng cần thời gian để thẩm thấu vào nền kinh tế. Do đó, sang năm 2026, thị trường có thể diễn biến tích cực hơn sau khi các sắc luật này đã đi vào cuộc sống.

Về vĩ mô, ông Hiếu cho rằng, để đạt được tỷ lệ tăng trưởng cao năm 2026, dòng tiền bơm vào nền kinh tế sẽ lớn, tăng trưởng tín dụng có thể đạt tới hơn 20% và dòng tiền này sẽ chảy vào các kênh đầu tư phổ biến như tiết kiệm, vàng, chứng khoán, bất động sản…

Trong đó, bất động sản vẫn là kênh đầu tư lâu dài được nhiều người lựa chọn bởi đây là thị trường lớn và luôn phát triển, nhất là khi kinh tế Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ như hiện nay. Phân khúc quan trọng là nhà ở xã hội sẽ nhận được dòng vốn lớn, góp phần gia tăng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân - vốn là vấn đề “nóng” bấy lâu nay.