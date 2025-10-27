Chuyên gia chia sẻ mẹo ngủ lại khi tỉnh giấc lúc gần sáng

(VTC News) -

Ban đêm, nhiều người dễ dàng đi vào giấc ngủ nhưng lại thường xuyên bị tỉnh dậy khi trời gần sáng. Khoảng 3h hay 4h, họ đột ngột thức dậy và không thể ngủ lại được nữa, thức liền nhiều giờ chờ đến khi đi làm và cả ngày mệt mỏi. Tình trạng này thường xảy ra bất kể trong ngày họ vận động nhiều thế nào hay thời gian ngủ là bao lâu.

Nếu bạn có những triệu chứng trên, rất có thể bạn đã mắc bệnh mất ngủ giữa giấc.

Theo tài liệu của Đại học Y khoa Harvard, Mỹ, thuật ngữ "Mất ngủ giữa giấc" đề cập đến tình trạng thiếu ngủ xảy ra không phải do không thể chợp mắt, mà vì thức giấc và không thể ngủ lại được.

Mẹo ngủ lại khi thức giấc giữa đêm là điều rất nhiều người cần đến. (Ảnh: Raffles)

Theo các nghiên cứu, tại Mỹ cứ 5 người trưởng thành thì có 1 người mắc chứng bệnh trên. Con số này ở nước Anh còn nhiều hơn khi cứ 3 người trưởng thành thì có 1 người bị mắc.

Tình trạng này đặc biệt phổ biến ở phụ nữ độ tuổi trung niên (khoảng 40 đến 65 tuổi). Các vấn đề sức khỏe, căng thẳng gia đình, trầm cảm và thậm chí cả các xích mích trong cuộc sống đều có thể thúc đẩy chứng mất ngủ giữa giấc.

Các nhà khoa học chỉ ra rằng khi con người càng lớn tuổi hơn, chu kỳ ngủ bình thường sẽ ngắn lại và dành ít thời gian hơn cho giấc ngủ sâu.

Tiến sỹ Karen Carlson, một bác sỹ, chuyên gia về chất lượng giấc ngủ của phụ nữ tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Boston, Mỹ) chia sẻ rằng cách đi ngủ rất sớm để bù đắp cho việc dậy sớm không giúp ích gì cho sức khỏe.

"Nhiều phụ nữ thường đi ngủ sớm để cố gắng bù đắp giấc ngủ, nhưng cuối cùng họ lại thức giấc sớm hơn cả mốc 3h hay 4h. Vì cơ thể vốn chỉ cần ngủ khoảng 6 đến 7 tiếng, vậy nên họ lại phải thức chờ đến trời sáng, gây ảnh hưởng sức khỏe" , vị chuyên gia nhấn mạnh.

Để dễ dàng quay trở lại giấc ngủ mà không phải thức chờ đến sáng, tiến sỹ Karen Carlson khuyến cáo những người mắc chứng mất ngủ giữa giấc có thể áp dung phương pháp "Bỏ qua thời gian". Khi tỉnh giấc, bạn không nhìn vào màn hình điện thoại hay đồng hồ. Không có nhận thức về thời gian, não bộ sẽ dễ bị đánh lừa và nhanh chóng quay trở lại giấc ngủ hơn.

Bạn cũng có thể ra khỏi giường để làm một việc nhẹ nhàng, tương đối dễ dàng, chẳng hạn như uống cốc nước hay gấp quần áo sau khoảng 20 phút, hoặc bật đèn ngủ có độ sáng vừa phải để đọc một vài trang sách.

Vị chuyên gia khuyên nên cố gắng duy trì thói quen này vào những đêm ngủ không ngon giấc để thấy được hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, nếu các vấn đề về giấc ngủ dần trở nên trầm trọng và ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày, bạn nên đến gặp bác sỹ để nhận được sự tư vấn tốt nhất.