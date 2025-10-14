Chủ tịch Quốc hội: Đô thị như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Hà Nội cứ mưa là ngập

(VTC News) -

Thực trạng trên được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 14/10 khi cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng việc sửa đổi phải hướng tới bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vững; đồng thời đề nghị bổ sung chương riêng về nông nghiệp biến đổi khí hậu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ ngày 13/10 và Đại hội Đảng bộ TP.HCM sáng nay, Tổng Bí thư giao nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này làm sao ở các thành phố, đô thị không còn ngập lụt khi có mưa bão.

"Đây là vấn đề biến đổi khí hậu, nước biển dâng tại các đô thị. Bây giờ các đô thị như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng... cứ mưa là ngập. Ngay ở Hà Nội ngập nửa tháng nay rồi mà nước cũng chưa rút", Chủ tịch Quốc hội nói.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tìm giải pháp căn cơ, tích hợp các yêu cầu về khí hậu vào quy hoạch, tham khảo luật về khí hậu của các nước khác như Hà Lan - quốc gia quản lý rất tốt vấn đề này dù mực nước biển thấp hơn.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý việc sửa đổi luật lần này cần tập trung tháo gỡ triệt để các vướng mắc, điểm nghẽn về sắp xếp tổ chức bộ máy và phân định thẩm quyền. Việc sửa đổi hướng tới tinh gọn đầu mối quản lý, hình dung như việc hợp nhất chức năng để có một Bộ Nông nghiệp và Môi trường hiệu quả.

"Điều này đặc biệt cần thiết sau khi sáp nhập hơn 3.300 xã, các địa phương đang rất cần đội ngũ cán bộ chuyên môn đa ngành", Chủ tịch Quốc hội nói và đề nghị học hỏi kinh nghiệm quốc tế như mô hình của Nhật Bản trong việc kết hợp giữa hỗ trợ kỹ thuật của địa phương và quản lý vĩ mô của trung ương để nông nghiệp phát triển bền vững.

Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Trước đó, trình bày tờ trình của Chính phủ, quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, dự thảo Luật sửa đổi 15 Luật. Gồm: Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật chăn nuôi; Luật Đa dạng sinh học; Luật Đê điều; Luật Đo đạc và Bản đồ; Luật Khí tượng thủy văn; Luật Lâm nghiệp; Luật Phòng, Chống thiên tai; Luật Tài nguyên nước; Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; Luật Thú y; Luật Thủy lợi; Luật thủy sản; Luật Trồng trọt (Luật Đất đai, Luật Địa chất và Khoáng sản sửa đổi riêng).

Ông Trần Đức Thắng nêu rõ, việc sửa đổi tập trung vào 3 nhóm nội dung, gồm: các quy định liên quan sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính; phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; các quy định để cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và giải quyết, xử lý ngay các vướng mắc, bất cập, điểm nghẽn do quy định của pháp luật.

"Chính phủ xác định chỉ sửa đổi, bổ sung một số quy định thực sự là điểm nghẽn, vướng mắc nhất để đưa vào dự án luật. Theo đó, dự án luật sửa đổi 20 "điểm nghẽn" cần tháo gỡ ngay trong năm 2025...", quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường nói.