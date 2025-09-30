Chủ tịch nước: Phú Thọ hướng tới trung tâm công nghiệp, logistics, du lịch vùng

(VTC News) -

Sáng 30/9, dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định đây là sự kiện chính trị quan trọng, dấu mốc đặc biệt của tỉnh Phú Thọ sau 3 tháng thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

Đại hội cũng đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn, nặng nề hơn và những thách thức mới cho tỉnh Phú Thọ.

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, logistics, du lịch, giáo dục - đào tạo của vùng; đến năm 2045 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị tỉnh Phú Thọ giữ vững đoàn kết, thống nhất cao về nhận thức và hành động.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ.

Chủ tịch nước Lương Cường dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030

Trong đó, tỉnh cần đặc biệt tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong đảng bộ tỉnh; gắn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ với đội ngũ đảng viên; đội ngũ cán bộ chủ trì, nhất là người đứng đầu với đội ngũ cấp ủy viên.

Đồng thời xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân; triển khai hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đúng, kịp thời, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Theo Chủ tịch nước, muốn thực hiện được điều này tỉnh cần tập trung triển khai có hiệu quả các đột phá chiến lược.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị tỉnh tập trung phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững; thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, tỉnh cần tăng cường hội nhập quốc tế, thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư chiến lược, đẩy mạnh xuất khẩu và phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao; phát triển y tế, giáo dục và đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; trong đó, ưu tiên đào tạo nhân lực kỹ thuật, công nghệ, logistics và chuyển đổi số phù hợp với nhu cầu thực tiễn của thị trường.

Tỉnh Phú Thọ được đề nghị tăng cường liên kết phát triển vùng theo tinh thần Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị "về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh, tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị, xã hội, gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường với bảo đảm vững chắc, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm quán triệt sâu sắc tinh thần không đánh đổi môi trường, văn hóa và an sinh xã hội để lấy tăng trưởng đơn thuần. Phát triển cân bằng, hài hòa giữa các vùng trong tỉnh, bảo đảm an sinh, tiến bộ xã hội, gìn giữ bản sắc văn hóa của tỉnh và các dân tộc, bảo vệ sinh thái và sử dụng tài nguyên hiệu quả.

"Trong quá trình phát triển, phải đặc biệt quán triệt tinh thần: Con người là trung tâm, là mục tiêu, là chủ thể của mọi chiến lược phát triển. Tôi ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Phú Thọ đã sớm chủ động cho chủ trương xây dựng một số nghị quyết chuyên đề về phát triển giáo dục và đào tạo; về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân và phát triển sự nghiệp y tế; về phát triển văn hóa, con người, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh Phú Thọ; về khai thác, tận dụng tối đa các nguồn lực cho đầu tư, phát triển”, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh.

Chủ tịch nước đề nghị sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa I cần khẩn trương, quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chặt chẽ, nghiêm túc, bài bản, rõ mục tiêu, yêu cầu phải đạt, rõ trách nhiệm, rõ nguồn lực, có lộ trình, mốc thời gian hoàn thành.

Những việc triển khai trong năm 2025 cần tập trung thực hiện ngay, đảm bảo tiến độ, chất lượng để Nhân dân, cán bộ, đảng viên thấy rõ được những thay đổi mang tính đột phá của Nghị quyết Đại hội.

Chủ tịch nước tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc, xứng đáng là Đất Tổ Hùng Vương linh thiêng, cội nguồn của dân tộc Việt Nam, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.