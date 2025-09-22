Chủ tịch Đà Nẵng gửi thư kêu gọi người dân chống tội phạm trên không gian mạng

(VTC News) -

Ngày 22/9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn gửi thư đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thành phố tham gia tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, thời gian qua, cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng có xu hướng gia tăng với sự xuất hiện của nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong nhân dân.

Ngoài ra, các hoạt động phạm pháp ngày càng phổ biến như: Đánh bạc trực tuyến, tín dụng đen, mua bán chất cấm, mua bán dữ liệu cá nhân, thao túng tâm lý qua điện thoại nhằm hướng dẫn nạn nhân thực hiện các hành vi phục vụ cho mục đích chiếm đoạt tiền của nạn nhân, gia đình nạn nhân...

Dự báo thời gian tới, tình hình tội phạm trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này cần tiếp tục được tăng cường, không chỉ ở các cơ quan thi hành pháp luật mà còn ở việc nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân chủ động bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, quan trọng nhất vẫn là nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng, chống tội phạm của mỗi người dân.

Với quyết tâm đẩy lùi tội phạm trên không gian mạng, góp phần xây dựng không gian mạng an ninh, an toàn, lành mạnh, UBND thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức, tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng với phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” và tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm trên không gian mạng, UBND thành phố đề nghị cung cấp thông tin cho lực lượng công an qua số điện thoại: 02363.955.995 (Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố), đường dây nóng: 0694.260.319 (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao) hoặc 0694.260.113 (Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố) hoặc qua fanpage Facebook, Zalo OA của Công an thành phố.