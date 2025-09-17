Đóng

Chủ quán phở biến sinh nhật thành lễ hội pháo hoa trên quốc lộ

(VTC News) -

Câu chuyện xảy ra ở Đồng Tháp, khi anh chủ quán phở tổ chức sinh nhật với màn "trình diễn" pháo hoa trên quốc lộ, gây ùn tắc giao thông và Công an vào cuộc.

Nguyễn Ngọc
