Chủ khu đô thị cho thuê đất sai phép, loạt trạm đổi pin xe điện 'trùm mền'
(VTC News) -
Công ty CP Apec Land Huế tự ý cho thuê mặt bằng công viên, vỉa hè sai luật và bị cơ quan chức năng "tuýt còi" làm loạt trạm sạc, đổi pin xe điện nằm "trùm mền".
Loạt trạm sạc, đổi pin xe điện quanh khu đô thị nổi tiếng ở Huế "trùm mền"
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Vỹ Dạ cũng yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng triển khai mới, mở rộng hoặc đưa vào sử dụng các trạm sạc tại những vị trí chưa bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng, phòng cháy chữa cháy, an toàn điện và các quy định khác.
Đối với các hạng mục đã lắp đặt nhưng chưa bảo đảm điều kiện theo quy định, chủ đầu tư phải xây dựng phương án khắc phục, tháo dỡ hoặc di dời theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.