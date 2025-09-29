Chồng thẫn thờ kể khoảnh khắc vợ bị lũ cuốn khi ra bến xe về quê

(VTC News) -

Sáng 28/9, thi thể chị Dương Thị H. (quê SN 1990, quê Thanh Hóa) được tìm thấy sau khi mất tích giữa dòng nước dữ khi ra bến xe về quê chiều 27/9. Thi thể chị Dương Thị H. đã được đưa về quê ở Thanh Hoá trên chuyến xe miễn phí của "Độ 0 đồng SOS75 Huế" để lo hậu sự.

Anh Nguyễn Duy Hùng gào khóc "anh không cứu được em" lúc thi thể vợ được tìm thấy khiến nhiều người chứng kiến ứa nước mắt. (Ảnh: Nhật Hoàng)

Trên chuyến xe đưa thi thể vợ về quê, anh Nguyễn Duy Hùng (SN 1985) thẫn thờ, run run kể lại ngày định mệnh khiến 2 vợ chồng phải âm dương cách biệt.

"Chiều 27/9, hai vợ chồng tôi đi bộ từ nhà trọ ở đường Nguyễn Hữu Cảnh ra bến xe phía Nam TP Huế để đón xe về quê. Lúc đi thì nước ngập chỉ đến bắp đùi nhưng được một đoạn thì nước ở đâu xoáy đến, lên đến ngực, cuốn 2 vợ chồng xuống ruộng sâu. Tôi chỉ nghe tiếng vợ gọi "anh ơi cứu em" nhưng tôi không biết bơi, đuối sức, mò không thấy vợ rồi sau đó tôi cũng trôi theo dòng nước...", anh Nguyễn Duy Hùng rưng rưng.

Trôi được một đoạn, anh Hùng bám được vào bụi cỏ rồi bò mãi mới vào được nhà một người dân. Nhưng lúc này trong nhà chỉ có một cụ già tuổi đã cao, sức yếu nên cũng không thể giúp đỡ hay kêu người đến giúp anh Hùng được.

Quá mệt, không còn sức để nói, anh Hùng nằm nghỉ cho đến khi đỡ mệt mới mượn điện thoại kêu gọi sự giúp đỡ. Khoảng 5 - 7 phút sau thì có lực lượng cứu hộ vào ứng cứu.

Trên chuyến xe chở thi thể vợ về quê, anh Hùng thẫn thờ kể lại thời khắc kinh hoàng.

"Lực lượng cứu hộ sau đó cũng cử thợ lặn để tìm kiếm vợ tôi nhưng không có kết quả. Khoảng đến 5 - 6h sáng 28/9 khi bớt mưa, nước rút thì người dân mới phát hiện thi thể vợ tôi nằm cách vị trí gặp nạn chỉ tầm 500 mét, bị mắc vào bụi cây...", anh Hùng cho biết.

Trước đó, khoảng 15h ngày 27/9, chị Dương Thị H. (SN 1990, quê Thanh Hóa) cùng chồng là anh Nguyễn Duy Hùng (SN 1985) lội lụt từ nhà trọ ở kiệt 46 đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP Huế) ra bến xe về quê. Khi đến đoạn ruộng đầu kiệt, vợ chồng anh trượt chân ngã và bị dòng nước cuốn trôi, anh Hùng may mắn thoát nạn còn chị H. bị lũ cuốn mất tích.

Lực lượng thuộc Công an TP Huế đã rất nỗ lực trong việc ứng cứu và tìm kiếm chị Dương Thị H.

Đến khoảng 18h, anh H. mới liên hệ được với cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời mưa bão, nước ngập sâu nên việc tìm kiếm không có kết quả. Mãi đến sáng sớm 28/9, khi nước rút, thi thể chị H. mới được phát hiện.