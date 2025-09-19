Chồng hiến gan cứu vợ: Khi tình yêu và y học hòa nhịp để viết nên điều kỳ diệu

(VTC News) -

Đây không chỉ là bước tiến về chuyên môn, mà còn là những câu chuyện lay động trái tim, nơi tình yêu và y học cùng hòa nhịp để tạo nên điều kỳ diệu.

“Tôi sẽ cho em một phần cơ thể, một phần cuộc đời tôi”

Trong y học, đã có nhiều ca con hiến gan cho cha mẹ, hay cha mẹ hiến gan cho con, như những mối dây huyết thống nối dài sự sống. Ngược lại, số ca vợ, chồng hiến gan cho nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ca ghép của chị Dương Thị Mến (28 tuổi, Hải Phòng) là một trong những trường hợp hiếm hoi như thế.

Là một bác sĩ trẻ thường ngày khoác áo blouse trắng cứu người, bỗng một ngày chị Mến trở thành bệnh nhân, đối mặt căn bệnh hiểm nghèo sơ gan mất bù, chức năng gan giảm nghiêm trọng và được chuẩn đoán tiên lượng xấu với cơ hội sống mong manh.

Vợ chồng chị Mến - anh Hậu.

Trước ngã rẽ sinh tử, chồng chị - anh Tô Quang Hậu (33 tuổi) tình nguyện đi xét nghiệm. Bất chấp những rủi ro có thể xảy ra, anh chỉ nói một câu khiến tất cả lặng đi: “Nếu không thể cho em trọn vẹn hạnh phúc, tôi sẽ cho em một phần cơ thể, một phần cuộc đời tôi.”

Ca mổ được ekip bác sĩ, chuyên gia y tế hàng đầu Vinmec thực hiện bằng kỹ thuật cắt gan nội soi kết hợp nhuộm huỳnh quang ICG hiện đại, giúp giảm thiểu biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục. Nhờ tình yêu của người chồng, cùng chuyên môn vững vàng của đội ngũ bác sĩ Vinmec, cơ hội sống của chị Mến được nối dài, tiếp tục đồng hành cùng anh Hậu trên chặng đường đời phía trước.

Tình yêu biến 1% cơ hội thành sự sống

Khác với ca bệnh của chị Mến, chị Hoàng Thị Thu Hiền (44 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê gan, xuất huyết tiêu hóa, sự sống chỉ còn tính từng giờ. Bệnh nền chồng chất - Wilson, xơ gan, nhiều lần sảy thai - khiến cánh cửa điều trị gần như khép lại.

Trong giây phút sinh tử, anh Nguyễn Thế Hạnh - chồng chị lựa chọn con đường duy nhất là hiến gan cứu vợ dù bác sĩ nói “chị Hiền chỉ còn 1% cơ hội sống”. Ca ghép diễn ra đúng ngày sinh nhật của anh Hạnh.

“Với tôi, không có bất kỳ món quà nào quý giá bằng sự sống của vợ”, anh Hạnh quyết tâm.

Anh Nguyễn Thế Hạnh - chồng bệnh nhân Hoàng Thị Thu Hiền

Ca ghép được các bác sĩ Vinmec triển khai theo quy chuẩn quốc tế, từ sàng lọc tương thích, đánh giá chức năng gan người hiến, phẫu thuật cắt gan nội soi hỗ trợ ICG, đến chăm sóc hậu phẫu đặc biệt trong phòng hồi sức tích cực ghép gan (ICU gan mật). Nhờ đó, nguy cơ biến chứng được giảm tối đa, chị Hiền nhanh chóng qua cơn nguy kịch và đang hồi sức tích cực.

PGS.TS.BS. Lê Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ: “Trong y học, 1% cơ hội cũng vô cùng quý giá, nhưng để biến cơ hội ấy thành sự sống, cần có tình yêu, sự hy sinh và niềm tin không bao giờ bỏ cuộc.”

Bác sĩ Lê Văn Thành trò chuyện vui vẻ với bệnh nhân Dương Thị Mến sau ca ghép gan thành công.

Hai ca ghép hiếm gặp - hai người chồng hiến gan cứu vợ - vừa là thành công về y học, vừa là minh chứng cho giá trị thiêng liêng của tình yêu vợ chồng. Nếu huyết thống gắn kết cha mẹ và con cái, thì tình yêu chính là sợi dây vô hình, bền chặt không kém. Lá gan được trao đi không chỉ hồi sinh sự sống, mà còn thắp lên niềm tin và hy vọng cho cả một đại gia đình.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Vinmec hiện là một trong 8 cơ sở y tế và là đơn vị tư nhân duy nhất trên cả nước đủ năng lực thực hiện ghép gan. Việc liên tiếp thực hiện thành công hai ca ghép hiếm gặp trong tháng 8/2025 không chỉ củng cố vị thế hàng đầu mà còn khẳng định năng lực chuyên môn vượt trội của Vinmec trên bản đồ y học Việt Nam và quốc tế. Thành tựu này cũng cho thấy Vinmec đã trở thành địa chỉ y tế uy tín, nơi tình yêu và y học cùng hòa nhịp để viết tiếp những câu chuyện kỳ diệu về sự sống.