Chôn cất xong mới biết mẹ già 'chết 2 ngày' còn sống, bệnh viện đổ tại gia đình

(VTC News) -

Vụ việc bệnh viện trao nhầm thi thể ở thành phố Nam Ninh (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) được tiết lộ mới đây thu hút sự chú ý của dư luận bởi quy trình vô lý và hậu quả đau lòng.

Cuối tháng 12 năm 2022, cụ bà Ân, 87 tuổi, được đưa vào Bệnh viện Bắc Tế Nam Ninh vì bệnh. Không lâu sau đó, gia đình nhận được cuộc gọi từ bệnh viện thông báo về cái chết của cụ.

Sáng sớm hôm sau, họ vội vã đến nhận thi thể. Dưới ánh đèn tại hiện trường, người nhà thấy thi thể giống hệt bà cụ Ân, cả vòng tay và giấy chứng tử đều mang tên cụ. Vì vậy, họ đưa người đã khuất về quê ở huyện Tây Hương Đường và tổ chức lễ an táng hai ngày sau đó.

Không ngờ, ngay sau buổi lễ, gia đình nhận được cuộc gọi khác từ bệnh viện: "Có nhầm lẫn, bà Ân vẫn còn sống!". Hóa ra người được chôn cất là một bệnh nhân khác, bà Lý 73 tuổi, kém bà Ân 14 tuổi.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Con trai bà cụ Lý là anh Tôn nhớ lại cảm xúc của mình lúc đó: "Tôi cảm thấy hoàn toàn choáng ngợp, đầu óc trống rỗng".

Bệnh viện đã ghi nhầm thông tin nhập viện của bà Ân với bà Lý đã khuất nhưng lại đổ lỗi cho gia đình trong chuyện chôn nhầm thi thể, trách họ "thậm chí không nhận ra mẹ ruột của mình".

Sự việc này cuối cùng đã không được xử lý bằng pháp luật mà giải quyết thông qua hòa giải. Các bên liên quan triệu tập một cuộc họp, tại đó bệnh viện, anh Tôn và gia đình bà Ân ký thỏa thuận hòa giải. Bệnh viện thừa nhận sai sót của mình và bồi thường hàng chục nghìn nhân dân tệ cho cả hai gia đình.

Bà Lý được con trai bà Ân chôn cất theo phong tục địa phương tại cánh đồng quê hương bà Ân. Sau khi chọn được địa điểm thích hợp, ông Tôn sẽ đưa mẹ về an táng lại.

Sau sự cố trên, con cháu bà cụ Lý nhận bà Ân làm mẹ đỡ đầu và ngược lại, hai gia đình duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Ông Tôn chia sẻ: "Các con của bà Ân nhận mẹ tôi làm mẹ đỡ đầu, và tôi cũng nhận bà Ân làm mẹ đỡ đầu. Tôi gọi con trai bà là anh, và họ gọi tôi là em. Chúng tôi vẫn thường xuyên tụ tập ăn uống và trò chuyện trong các dịp lễ."

Hơn một năm sau khi xuất viện, bà cụ Ân cũng qua đời. Cả hai gia đình cùng nhau tổ chức tang lễ cho bà.