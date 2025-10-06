Chờ thông tin nâng hạng, VN-Index tăng gần 50 điểm, hàng loạt cổ phiếu tăng trần

(VTC News) -

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay, VN-Index tăng 46,68 điểm (3,02%) lên 1.695,5 điểm, chỉ số HNX-Index tăng 8,94 điểm (3,36%) đạt 274,69 điểm, UPCoM-Index tăng 0,14 điểm (0,13%) lên 109,16 điểm.

Thanh khoản thị trường duy trì ở mức cao, phản ánh dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt. Thanh khoản trên HoSE đạt hơn 32.000 tỷ đồng, HNX-Index đạt hơn 2.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trên sàn HOSE, có tới 259 mã tăng giá, trong khi chỉ có 68 mã giảm. Rổ VN30 tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt khi tăng 59,46 điểm, với 29/30 mã tăng giá, duy nhất LPB giảm 1,3%.

Các cổ phiếu nổi bật gồm: SSI (+6,91%), VPB (+6,95%), VRE (+6,87%), TPB (+6,15%), HPG (+5,61%)...

Thị trường chìm trong sắc xanh.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu ngân hàng duy trì vai trò trụ cột khi liên tục củng cố đà tăng. VPB tím trần với hơn 42,8 triệu cổ phiếu khớp lệnh, TPB tăng 6,1% với 25,5 triệu đơn vị khớp lệnh, NVB tăng 5,6%, STB tăng 4,9%, ACB tăng 4,5%, EIB tăng 4,4%, HDB tăng 4,3%, SHB tăng 4,2%. Cổ phiếu đầu ngành VCB tăng 3,7%, đóng góp gần 4,6 điểm cho VN-Index.

Nhóm bất động sản xuất hiện sắc tím của PDR (+6,94%), trong khi các mã khác vẫn duy trì sắc xanh tích cực. Nhóm thép ghi nhận mức tăng ấn tượng 4,8% toàn ngành, chủ yếu nhờ lực đẩy từ các mã đầu ngành như HPG (+5,61%), NKG (+5,69%), và HSG (+4,16%).

Trước đó, kết phiên sáng, VN-Index đã tăng hơn 33 điểm, lên 1.679 điểm. Sắc xanh lan tỏa trên bảng điện với 489 mã tăng, gấp ba lần số mã giảm. Thanh khoản trên HoSE đạt 18.200 tỷ đồng, tăng khoảng 50% so với phiên trước.

Dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ giúp nhóm chứng khoán nới rộng đà tăng lên 5,6% toàn ngành đi cùng lượng thanh khoản cao nhất thị trường, đạt 5.700 tỷ đồng. Nổi bật là SSI, VND tăng trần; HCM, VIX, VCI tăng hơn 5%. Đáng chú ý, diễn biến tích cực này diễn ra ngay trước thềm công bố kết quả nâng hạng vào ngày 8/10 tới.

Sắc xanh cũng phủ rộng ở nhiều nhóm ngành khác như thép (+3,8%), ngân hàng (+2%), năng lượng (+1,8%), bất động sản (+1,7%) và vận tải (+0,9%).

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 1.215 tỷ đồng, tập trung tại VRE, STB, MWG. Ngược lại, họ mua vào nhỏ giọt với VIX, HPG, ACB.