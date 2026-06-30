Chịu nỗi đau mất con vẫn ra sân ghi bàn, ngôi sao Hà Lan bật khóc

(VTC News) -

Ngày 30/6, Hà Lan đối đầu với Morocco trong khuôn khổ vòng 1/16 World Cup 2026. Cody Gakpo là người ghi bàn mở tỷ số cho "Cơn lốc màu da cam". Đón đường chuyền thuận lợi của Summerville trong vòng cấm trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc, Cody đưa bóng đi thẳng vào giữa khung thành. Ngay sau pha lập công, tiền đạo 27 tuổi đứng lặng, đổ gục xuống và bật khóc nức nở ngay trên thảm cỏ.

Chỉ mới hai ngày trước, tiền đạo của đội tuyển Hà Lan và bạn gái Noa van der Bij đã xác nhận tin buồn khi con trai chưa chào đời của họ, bé Elijah Raphael Gakpo, qua đời trong thời gian mang thai.

Gakpo ghi bàn mở tỷ số trận Hà Lan gặp Morocco. Anh gục xuống sân khóc ngay sau đó. (Ảnh: Reuters)

Trên Instagram, Noa van der Bij chia sẻ bức ảnh hai người nắm tay nhau bên chiếc chăn và mũ len dành cho em bé, kèm dòng nhắn: "Với trái tim tan vỡ, chúng tôi xin chia sẻ tin đau lòng rằng con trai của chúng tôi đã mất khi vẫn còn trong bụng mẹ. Cảm ơn mọi người vì tình yêu và sự động viên. Elijah Raphael Gakpo mãi mãi được yêu thương, mãi mãi là con trai của chúng tôi".

Sau đó, Gakpo cũng đăng tải một thông điệp riêng: "Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với gia đình chúng tôi. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng sự riêng tư và dành cho gia đình chút không gian. Xin cảm ơn vì sự thấu hiểu".

Gakpo chỉ tay lên trời như muốn gửi tình yêu đến con trai chưa kịp chào đời. (Ảnh: Reuters)

Tiền đạo số 11 của đội tuyển Hà Lan trải qua khoảnh khắc nhiều cảm xúc. (Ảnh: Reuters)

Đồng đội động viên Gakpo. (Ảnh: Reuters)

Cặp đôi vốn đã chào đón con trai đầu lòng Samuel vào năm 2025. Hai người thông báo chuẩn bị đón em bé thứ hai vài tuần trước khi World Cup 2026 khởi tranh.

Bất chấp mất mát không gì có thể bù đắp, Gakpo quyết định ở lại cùng đội tuyển Hà Lan trong quá trình chuẩn bị cho trận gặp Morocco ở vòng 1/32.

Đội trưởng Hà Lan, đồng thời là đồng đội của Gakpo tại Liverpool, Virgil van Dijk cho biết bi kịch này là lời nhắc nhở rằng cuộc sống còn nhiều điều quan trọng hơn bóng đá, đồng thời gửi lời động viên tới người đồng đội.

"Đó là một tin vô cùng đau lòng. Nó nhắc nhở chúng ta rằng bóng đá chỉ là thứ yếu và trong cuộc sống còn nhiều điều quan trọng hơn rất nhiều. Cody đang cố gắng vượt qua chuyện này và cậu ấy quyết tâm giúp đội tuyển giành quyền vào vòng tiếp theo", Van Dijk chia sẻ.

Huấn luyện viên Ronald Koeman cũng chia sẻ quan điểm tương tự, cho biết toàn đội đã sát cánh bên Gakpo trong giai đoạn đầy khó khăn này: "Đó là một tin rất buồn đối với Cody và gia đình cậu ấy. Chúng tôi, từ các cầu thủ đến ban huấn luyện, đã làm mọi điều có thể để hỗ trợ cậu ấy".

HLV Koeman cũng tiết lộ Gakpo được tạo điều kiện để ở bên gia đình trong những ngày vừa qua, nhưng tiền đạo này luôn bày tỏ mong muốn tiếp tục ở lại cùng đội tuyển.

"Cậu ấy đã mạnh mẽ đối mặt với mọi chuyện. Chưa từng có lúc nào Cody nói rằng muốn rời đội tuyển để trở về nhà. Điều đó cho thấy sự trưởng thành cũng như cách cậu ấy cùng gia đình vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Cậu ấy đã sẵn sàng ra sân", nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ.