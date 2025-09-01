Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gồm những ai?

(VTC News) -

Ngày 28/8/1945, Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra Tuyên cáo trước quốc dân đồng bào cũng như toàn thế giới về việc thành lập Chính phủ mới và công bố danh sách Nội các thống nhất quốc gia.

Tuyên cáo ngày 28/8/1945 của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. (Nguồn: Trung tâm Lưu trữ quốc gia III)

Tuyên cáo của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà công bố Danh sách Nội các thống nhất Quốc gia gồm 15 Bộ trưởng, trong đó Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

STT Họ và tên Chức vụ 1 Hồ Chí Minh Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 2 Võ Nguyên Giáp Bộ trưởng Bộ Nội vụ 3 Trần Huy Liệu Bộ trưởng Bộ Thông tin, tuyên truyền 4 Chu Văn Tấn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 5 Dương Đức Hiền Bộ trưởng Bộ Thanh niên 6 Nguyễn Mạnh Hà Bộ trưởng Bộ Kinh tế quốc gia 7 Nguyễn Văn Tố Bộ trưởng Bộ Cứu tế xã hội 8 Vũ Trọng Khánh Bộ trưởng Bộ Tư pháp 9 Đào Trọng Kim Bộ trưởng Bộ Giao thông công chính 10 Lê Văn Hiến Bộ trưởng Bộ Lao động 11 Phạm Ngọc Thạch Bộ trưởng Bộ Y tế 12 Phạm Văn Đồng Bộ trưởng Bộ Tài chính 13 Vũ Đình Hòe Bộ trưởng Bộ Quốc gia giáo dục 14 Cù Huy Cận Bộ trưởng không giữ bộ nào 15 Nguyễn Văn Xuân Bộ trưởng không giữ bộ nào

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thành viên Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra mắt sau phiên họp đầu tiên, sáng 3/9/1945. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Bản Tuyên cáo nhắc đến hoàn cảnh ra đời của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà: "Toàn quốc đại biểu hội họp ngày 16, 17 tháng 8 năm 1945 đã cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam tức là Chính phủ Nhân dân lâm thời Việt Nam để lãnh đạo nhân dân tranh đấu dành quyền độc lập".

Đây là Chính phủ đầu tiên của nhân dân Việt Nam dưới chế độ Dân chủ Cộng hoà, đặt nền móng cho việc xây dựng một chế độ xã hội mới - chế độ của dân, do dân và vì dân.

Tuyên cáo khẳng định về chiến thắng của Cách mạng tháng Tám vĩ đại: "Sau ngày lịch sử 19 tháng 8 năm 1945, chính quyền toàn quốc đã vào trong tay Uỷ ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam. Toàn dân tộc đúc thành một khối ủng hộ chính quyền mới. Thể lòng dân nhà Vua cũng vui lòng thoái vị nhường quyền cho Chính phủ Nhân dân lâm thời. Phong trào cứu quốc cao vọt. Các tầng lớp nhân dân sôi nổi một bầu nhiệt huyết. Ai nấy đều sẵn sàng đáp lại lời kêu gọi của Chính phủ Nhân dân lâm thời sẵn sàng đứng dậy chống ngoại xâm, phá âm mưu khôi phục nền thống trị của Pháp".

Tuyên cáo cũng chỉ ra nhiệm vụ nặng nề của Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam là: "Làm sao cho Chính phủ lâm thời tiêu biểu được Mặt trận dân tộc thống nhất một cách rộng rãi và đầy đủ. Bởi vậy, tuân theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Uỷ ban dân tộc giải phóng đã quyết định tự cải tổ, mời thêm một số nhân sĩ tham gia Chính phủ đặng cùng nhau gánh vác nhiệm vụ nặng nề mà quốc dân đã giao phó cho".

Tuyên cáo nêu rõ Chính phủ Lâm thời không phải là Chính phủ riêng của Mặt trận Việt Nam Độc lập Đồng minh (Việt Minh) như có người đã lầm tưởng, cũng không phải là một Chính phủ chỉ bao gồm đại biểu của các chính đảng. Chính phủ ấy là một Chính phủ quốc gia thống nhất, giữ trọng trách là chỉ đạo cho toàn quốc, đợi ngày triệu tập được Quốc hội để cử ra một Chính phủ Dân chủ Cộng hoà chính thức.

Tuyên cáo kêu gọi: "Vận mệnh ngàn năm của dân tộc đang quyết định trong lúc này. Toàn thể quốc dân hãy khép chặt hàng ngũ, đứng dưới lá quốc kỳ, làm hậu thuẫn cho Chính phủ lâm thời, đặng nắm chắc tự do độc lập, cải tạo tổ quốc bấy nhiêu lâu đã bị bọn giặc nước tàn phá.

Cuộc đấu tranh cho độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc đang tiếp tục. Bước đường giải phóng dân tộc còn nhiều chông gai hiểm trở. Quốc dân hãy sẵn sàng nghe hiệu lệnh của Chính phủ, hy sinh phấn đấu bảo vệ quyền độc lập hoàn toàn.

Khẩu hiểu của chúng ta lúc này là: Toàn dân đoàn kết, Tranh thủ hoàn toàn độc lập".

Phần cuối của Tuyên cáo một lần nữa khẳng định một dân tộc đã có những trang lịch sử oanh liệt phải được quyền sống chính đáng, một dân tộc đã góp phần xương máu vào cuộc chiến tranh chống phát xít xâm lược trong mấy năm nay phải được độc lập tự do.