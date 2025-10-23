Chiều nay, giá xăng dầu dự báo giảm

(VTC News) -

Theo đó, giá xăng RON95 được dự báo giảm khoảng 250 - 300 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 200 - 250 đồng/lít; dầu diesel giảm cao nhất đến 700 đồng/lít.

Nguyên nhân là sau kỳ điều hành trước, giá dầu thô thế giới có xu hướng giảm mạnh xuống mức thấp nhất từ tháng 5 đến nay do giới đầu tư lo ngại về nguy cơ dư cung toàn cầu, giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang làm tăng khả năng suy giảm kinh tế và nhu cầu năng lượng. Vì thế, giá xăng dầu trong nước cũng có thể giảm theo.

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 23/10, giá xăng bán lẻ có thể giảm 1,3 - 1,5% trong khi giá dầu giảm mạnh 2,6 - 4,5% so với kỳ điều hành trước đó, nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.

Giá xăng dầu dự báo giảm trong kỳ điều hành chiều nay 23/10. (Ảnh: Minh Đức).

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 288 đồng (1,5%) về 18.932 đồng/lít, còn xăng RON95 có thể giảm 261 đồng (1,5%) về mức 19.639 đồng/lít.

Với giá dầu, VPI dự báo trong kỳ này dầu diesel có thể giảm mạnh 4,5% về mức 17.591 đồng/lít, dầu mazut có thể giảm 3,9% về mức 14.148 đồng/kg, còn giá dầu hỏa có thể giảm 2,6% về mức 17.922 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành chiều 16/10, giá xăng E5 RON92 tăng 88 đồng/lít, không cao hơn 19.226 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 174 đồng/lít, không cao hơn 19.903 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 181 đồng/lít, không cao hơn 18.423 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 28 đồng/lít, không cao hơn 18.406 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 437 đồng/kg, xuống 14.371 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, xăng RON95 đã tăng 24 lần, giảm 19 lần. Dầu diesel có 21 lần tăng, 20 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Lúc 6h ngày 23/10, giá dầu WTI ở mức 59,81 USD/thùng, tăng 1,31 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 62,59 USD/thùng, tăng 1,27 USD/thùng.

Giá dầu thế giớihôm nay tiếp tục tăng nhờ kỳ vọng đàm phán thương mại Mỹ - Trung đạt tiến triển và thỏa thuận quan trọng giữa Mỹ và Ấn Độ sắp hoàn tất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 21/10, trong đó ông Modi khẳng định Ấn Độ sẽ hạn chế mua dầu từ Nga. Báo Mint của Ấn Độ đưa tin hai nước đang tiến gần đến một thỏa thuận thương mại bị đình trệ lâu nay, với khả năng Mỹ hạ thuế nhập khẩu hàng hóa Ấn Độ từ mức 50% xuống 15 - 16%.

Thị trường cũng theo dõi chặt chẽ tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung khi các quan chức hai nước dự kiến gặp nhau trong tuần này tại Malaysia. Trước đó, Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng đạt được một thỏa thuận “công bằng” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc gặp dự kiến tại Hàn Quốc tuần tới, song ông sau đó lại để ngỏ khả năng cuộc gặp có thể không diễn ra, khiến thị trường thêm phần thận trọng.

Ngoài ra, những lo ngại về nguồn cung cũng gia tăng sau khi hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn, trong bối cảnh các nước phương Tây tiếp tục gây sức ép buộc các khách hàng châu Á giảm mua dầu từ Nga.

Bên cạnh đó, kỳ vọng về sự sụt giảm tồn kho dầu tại Mỹ cũng góp phần nâng giá. Theo số liệu của Viện Dầu khí Mỹ (API), lượng dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ đều giảm trong tuần trước. Bộ Năng lượng Mỹ cho biết đang có kế hoạch mua thêm 1 triệu thùng dầu để bổ sung vào kho dự trữ dầu mỏ chiến lược (SPR), tận dụng giai đoạn giá dầu đang ở mức tương đối thấp để tăng cường nguồn dự trữ quốc gia.

Giới phân tích nhận định, diễn biến giá dầu hiện nay phản ánh kỳ vọng của thị trường vào các thỏa thuận thương mại mới có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, song cũng cho thấy sự thận trọng trước những rủi ro địa chính trị và chính sách năng lượng phức tạp đang đan xen.