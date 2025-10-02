Chiều nay, giá xăng có thể quay đầu tăng sau 1 tuần giảm

(VTC News) -

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành chiều nay 2/10, giá xăng bán lẻ có thể tăng 0,7 - 2,8% so với kỳ điều hành trước đó, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.

Giá xăng chiều nay dự báo tăng nhẹ. (Ảnh: Minh Đức)

Cụ thể, VPI dự báo giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể tăng 157 đồng (0,8%) lên mức 19.767 đồng/lít, xăng RON95 có thể tăng 133 đồng (0,7%) lên mức 20.293 đồng/lít. Giá dầu hỏa có thể tăng 2,8% lên mức 19.141 đồng/lít, dầu diesel tăng 2,6% lên mức 19.135 đồng/lít, còn dầu mazut có thể tăng 2,5% lên mức 15.580 đồng/kg.

Nếu đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ tăng chỉ sau một phiên giảm. Tính từ đầu năm đến nay, xăng RON 95 đã có 22 lần tăng, 18 lần giảm; dầu diesel có 20 lần tăng, 18 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Ở kỳ điều hành ngày 25/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính giảm giá xăng RON 95 ở mức 443 đồng/lít, về còn 20.165 đồng/lít; giá xăng E5 RON 92 giảm 368 đồng/lít, về 19.618 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 47 đồng/lít, về còn 18.658 đồng/lít. Giá dầu hỏa ngược chiều tăng 84 đồng/lít, lên 18.628 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 79 đồng/kg, về còn 15.209 đồng/kg.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm

Đầu giờ sáng 2/10, giá dầu WTI ở mức 61,70 USD, giảm 0,11 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 675,35 USD/thùng, giảm 0,68 USD/thùng.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục suy giảm và xuống mức thấp nhất 17 tuần do lo ngại kinh tế Mỹ - châu Á và khả năng OPEC+ tăng sản lượng trong tháng 11. Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa làm dấy lên lo ngại về nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, thị trường cũng dự đoán nguồn cung sẽ tăng thêm do kế hoạch OPEC+ nâng sản lượng trong tháng 11.

Brent hướng tới mức đóng cửa thấp nhất kể từ ngày 4/6, trong khi WTI chạm mức thấp nhất kể từ ngày 30/5. Giá xăng Mỹ cũng trên đà đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 9/2024.

Theo các chuyên gia phân tích, giới giao dịch kỳ vọng OPEC+ sẽ tăng sản lượng trong tháng 11, khoảng 500.000 thùng/ngày - mức tương tự tháng 9, dù nhu cầu ở Mỹ và châu Á đang giảm nhằm giúp Ả Rập Xê Út giành lại thị phần. Tuy nhiên, OPEC sau đó đăng trên X (Twitter cũ) rằng các thông tin này là gây hiểu lầm.

Giá dầu Mỹ cũng chịu áp lực sau báo cáo cho thấy tồn kho dầu thô tăng mạnh hơn dự kiến. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô tăng 1,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 26/9, cao hơn nhiều so với dự báo 1 triệu thùng trong khảo sát Reuters. Trước đó, Viện Dầu mỏ Mỹ (API) lại báo cáo lượng tồn kho giảm 3,7 triệu thùng.

Phil Flynn, chuyên gia tại Price Futures Group, nhận định: “Tồn kho dầu thô tăng sau khi xuất khẩu giảm, phản ánh nhu cầu yếu hơn. Trong khi đó, lo ngại về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa càng khiến thị trường bán tháo do lo sợ kinh tế suy yếu và nhu cầu giảm”.