Chiếu miễn phí 'Mùi cỏ cháy', 'Địa đạo' và 50 tác phẩm điện ảnh Việt Nam

(VTC News) -

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từ ngày 28/8 đến 5/9, tại rạp chiếu phim Nhà A – Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức 50 bộ phim Việt Nam miễn phí cùng nhiều hoạt động giao lưu với các nghệ sỹ, diễn viên nổi tiếng

Lịch chiếu phim miễn phí tại Triển lãm thành tựu 80 năm.

Trong chương trình, khán giả được gặp lại những tác phẩm từng tạo tiếng vang như Đào, Phở và Piano, Mắt biếc, Em chưa 18, Em bé Hà Nội, Nữ tướng Mê Linh, Trở lại Ngư Thủy, Lật mặt 7, Lật mặt 8… Đặc biệt, hai bộ phim khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh – Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông và Hồ Chí Minh: Hình ảnh của Người – sẽ là điểm nhấn, tái hiện hình tượng vị lãnh tụ vĩ đại, gần gũi với nhân dân.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm lịch sử hào hùng như Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Lũy thép Vĩnh Linh, Mùi cỏ cháy… cũng được trình chiếu, góp phần lan tỏa ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Một cảnh trong phim "Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kong".

Cùng chương trình chiếu phim, khán giả sẽ có cơ hội được giao lưu với dàn nghệ sỹ, diễn viên tài năng của một số bộ phim nổi bật.

Ngày 28/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Đào, Phở và Piano, Lật mặt 7: Một điều ước sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 12h-13h và 16h-17h.

Ngày 29/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của phim Anh thầy ngôi sao sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 16h-17h.

Ngày 30/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội, Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông sẽ giao lưu với khán giả vào 2 khung giờ 16h-17h và 20h-21h.

Ngày 31/8, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Maika - Cô bé tới từ hành tinh khác sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 11h-12h và 16h-17h.

Ngày 1/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Nhà gia tiên, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 11h-12h và 16h-17h.

Ngày 3/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của bộ phim Mắt biếc sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 16h-17h.

Ngày 4/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của hai bộ phim Cua lại vợ bầu, Em bé Hà Nội sẽ giao lưu cùng khán giả vào 2 khung giờ 11h-12h và 16h-17h.

Ngày 5/9, dàn diễn viên, tổ sản xuất, đạo diễn của bộ phim Mùi cỏ cháy sẽ giao lưu cùng khán giả vào khung giờ 11h-12h.

Sự kiện không chỉ là một hoạt động văn hóa – nghệ thuật ý nghĩa, mà còn là dịp để khán giả nhìn lại hành trình phát triển của nền điện ảnh Việt Nam. Các tác phẩm được lựa chọn đều mang dấu ấn riêng, kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hóa truyền thống và góc nhìn hiện đại, phản ánh chân thực đời sống xã hội và con người Việt Nam.

Điện ảnh Việt đang ngày càng được quốc tế ghi nhận, với những bộ phim giàu cảm xúc, đậm hơi thở Á Đông nhưng vẫn gần gũi, dễ đồng cảm với khán giả toàn cầu.