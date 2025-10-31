Chiến dịch không kích tàu nghi chở ma tuý của Mỹ là 'không chấp nhận được'

(VTC News) -

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk ngày 31/10 cho biết ông quan ngại sâu sắc về các vụ không kích của Mỹ nhằm vào những tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ. Ông nói đây là các hành động “không thể chấp nhận được” và cần chấm dứt ngay.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk. (Ảnh: Reuters)

Ông Türk cũng kêu gọi một cuộc điều tra độc lập, minh bạch về các vụ việc. Đây được xem là phản ứng chính thức đầu tiên của một cơ quan Liên hợp quốc đối với chiến dịch quân sự này.

Người phát ngôn của Văn phòng Cao ủy, bà Ravina Shamdasani, truyền đạt thông điệp của ông Türk tại buổi họp báo hôm nay:

“Những cuộc tấn công này và hậu quả ngày càng nghiêm trọng của chúng là không thể chấp nhận được. Mỹ cần dừng ngay chiến dịch này và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để tránh gây thiệt hại cho người trên tàu”.

Theo bà Shamdasani, ông Türk cho rằng việc sử dụng vũ lực trong các vụ không kích “vi phạm luật nhân quyền quốc tế”.

Còn Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đây là “biện pháp cần thiết” nhằm ngăn chặn dòng ma túy đổ vào nước Mỹ. Tuy nhiên, chiến dịch này đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trong khu vực Mỹ Latin.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, vụ tấn công mới nhất diễn ra hôm 29/10 tại vùng biển phía đông Thái Bình Dương. Con tàu bị nghi chở ma túy đã bị không kích, khiến bốn người thiệt mạng. Đây là vụ thứ 14 kể từ đầu tháng 9, nâng tổng số người thiệt mạng lên ít nhất 61 người.

Liên hợp quốc nhấn mạnh giới hạn trong việc sử dụng vũ lực

Bà Ravina Shamdasani cho biết, Mỹ giải thích rằng các hành động này là một phần của chiến dịch chống ma túy và chống khủng bố. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế từ lâu đã thống nhất việc đấu tranh chống buôn bán ma túy trái phép thuộc phạm vi thực thi pháp luật, chứ không phải hoạt động quân sự, và phải tuân theo “những giới hạn nghiêm ngặt” trong việc sử dụng vũ lực gây chết người.

Việc sử dụng vũ lực gây chết người chỉ được cho phép trong trường hợp cuối cùng, "khi có mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng”, bà nói.

“Nếu không, điều đó sẽ vi phạm quyền được sống và có thể bị xem là hành vi giết người ngoài pháp luật”, bà Ravina Shamdasani nói.

Bà Shamdasani cũng nhấn mạnh rằng các vụ tấn công này diễn ra ngoài bối cảnh chiến tranh hay xung đột vũ trang.