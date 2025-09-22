Cháy lớn thiêu rụi 2 căn nhà, lan sang chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau

Sáng 22/9, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Năm Căn (BĐBP Cà Mau), vào khoảng 3h40 cùng ngày, Đồn Biên phòng nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc xảy ra cháy ở tiệm tạp hoá Hồng Oanh (ở khóm 2, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau). Đám cháy lan sang ngân hàng cạnh bên và tiệm bán đồ sắt Oai Hùng.

Hiện trường vụ cháy.

Trung tá Trịnh Công Tự, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Năm Căn, cho biết đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương, cùng người dân hỗ trợ chữa cháy và di dời tài sản.

Công an tỉnh Cà Mau cũng huy động 5 xe chữa cháy cùng lực lượng xuống hiện trường làm nhiệm vụ; Xã Đất Mới giáp ranh huy động lực lượng tiếp ứng. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy.

Lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Năm Căn và các lực lượng chức năng hỗ trợ chữa cháy.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày đám cháy cơ bản đã được dập tắt. Vụ cháy đã làm cháy hoàn toàn 2 căn nhà là tiệm tạp hoá Hồng Oanh và 1 căn nhà của hiệu buôn Oai Hùng; 1 phần chi nhánh ngân hàng cũng bị thiệt hại.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.