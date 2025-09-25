Cháy lớn tại Bắc Ninh, nhiều tài sản bị thiêu rụi

(VTC News) -

Video: Hiện trường vụ cháy ki-ốt ở Bắc Ninh.

Chiều 25/9, một vụ hỏa hoạn bùng phát tại khu vực ki-ốt chợ mới thuộc thôn Đại Thượng, xã Đại Đồng, tỉnh Bắc Ninh), khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Lực lượng chức năng khống chế đám cháy ở Bắc Ninh

Theo nhân chứng, khoảng 16h, ngọn lửa xuất phát từ 1 ki-ốt rồi nhanh chóng lan sang 3 ki-ốt liền kề. Do nhiều ki-ốt chứa vật liệu dễ cháy, đám cháy bùng phát dữ dội, khói đen cuồn cuộn cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Nhiều ki-ốt khóa cửa, buộc cảnh sát phải phá khóa để tiếp cận, phun nước khống chế ngọn lửa.

Đặc biệt, khu vực cháy tập trung nhiều quán ăn, chứa nhiều bình gas. Để ngăn nguy cơ cháy nổ lan rộng, lực lượng cứu hỏa đã kịp thời di chuyển hàng loạt bình gas ra ngoài. Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Lãnh đạo Công an xã Đại Đồng cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện tại một ki-ốt, sau đó cháy lan. Vụ việc không gây thương vong về người nhưng thiệt hại tài sản lớn.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.