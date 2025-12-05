Câu hỏi kỳ này tưởng không khó nhưng lại khó không tưởng là: "Đất gì nằm ở dưới đất nhưng lại xuất hiện ở trên trời?". Nghe có vẻ vô lý phải không? Đất thì phải ở dưới đất chứ sao lại lên được tận trên trời? Thế nhưng, đó lại chính là vẻ đẹp và sự phong phú của tiếng Việt. Có người nghĩ ngay đến những hiện tượng tự nhiên, người khác lại liên tưởng đến một loại đất đặc biệt nào đó. Còn bạn nghĩ gì?

Câu đố hack não: Đất nằm dưới đất nhưng tên… nằm trên trời?

Hãy để lại đáp án dưới phần bình luận và kiểm tra câu trả lời của các "đối thủ".