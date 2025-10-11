+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Câu chuyện từ cô gái nhỏ đến lãnh đạo Liên Hợp Quốc
(VTC News) -
Bà Pauline Tamesis (Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam) chia sẻ hành trình truyền cảm hứng về công bằng, nhân ái và trao quyền cho trẻ em gái.
QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Hơn 907 tỷ đồng ủng hộ đồng bào ảnh hưởng bởi bão lũ
23:15 11/10/2025
Tin nóng
Học trò Johnny Trí Nguyễn hạ gục cao thủ Campuchia, giành đai 'Thần võ độc tôn'
22:29 11/10/2025
Võ Thuật
Xuân Son bình phục hoàn toàn, sẵn sàng trở lại đội tuyển Việt Nam
22:09 11/10/2025
Bóng đá Việt Nam
'Chuyến thăm của Tổng Bí thư góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Triều Tiên'
21:51 11/10/2025
Thời sự quốc tế
Israel không kích miền Nam Lebanon, 8 người thương vong
21:45 11/10/2025
Thời sự quốc tế
Câu chuyện từ cô gái nhỏ đến lãnh đạo Liên Hợp Quốc
21:45 11/10/2025
VTC NEWS TV
Cựu sao Liverpool huấn luyện 2 ngày, Hà Nội FC thắng CLB Công an Hà Nội 6-1
21:28 11/10/2025
Bóng đá Việt Nam
Đoàn Văn Hậu trở lại sau 2 năm chấn thương
21:13 11/10/2025
Bóng đá Việt Nam
2 xe bồn chở xăng dầu bốc cháy ngùn ngụt ở Đà Nẵng
21:00 11/10/2025
Phòng chống cháy nổ
Chủ tịch Hà Nội đến vùng ngập lụt, yêu cầu triển khai ngay các dự án cấp bách
20:45 11/10/2025
Tin nóng
Điều tra vụ nữ du học sinh Lào Maysaa bị móc túi tại Hoàng thành Thăng Long
20:18 11/10/2025
Bản tin 113
Tầng lớp doanh nhân thành đạt ở TP.HCM và thời khắc lịch sử đặc biệt
20:15 11/10/2025
Doanh nhân
Bảng giá xe máy Yamaha YZF-R15 mới nhất tháng 10/2025
19:51 11/10/2025
Thị trường
MMA Lion Championship: Cao thủ muay Việt Nam thua võ sĩ Thái Lan
19:49 11/10/2025
Võ Thuật
Chi 800 nghìn đồng bọc bạt ô tô tránh lũ, chủ xe Thái Nguyên bảo toàn 'xế cưng'
19:29 11/10/2025
Tư vấn
Toàn cảnh Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên
19:01 11/10/2025
VTC NEWS TV
Rãnh áp thấp kích hoạt thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông
18:48 11/10/2025
VTC NEWS TV
Nguyên nhân vụ cháy nhà khiến 5 người tử vong tại Hà Nội
18:45 11/10/2025
Phòng chống cháy nổ
Vì sao Bệnh viện E dự kiến sáp nhập Bạch Mai?
18:31 11/10/2025
Tin tức
Không còn cô đơn, người già vui sống nhờ mô hình dưỡng lão ‘sáng đón, chiều đưa’
18:30 11/10/2025
Tin tức
Công nhân thi công ngày đêm, nhiều hạng mục sân bay Long Thành vượt tiến độ
18:30 11/10/2025
Đầu Tư
Lợi dụng dân sơ tán tránh lũ, 3 anh em đột nhập vào nhà cuỗm tài sản
18:20 11/10/2025
Bản tin 113
Đình chỉ điều tra vụ án cha bắn tài xế cán chết con mình ở Vĩnh Long
18:03 11/10/2025
Bản tin 113
Tài xế say rượu, ngủ trên cao tốc bị phạt 48 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng
18:00 11/10/2025
Tin nóng
Trẻ nhỏ khát sữa, người dân vùng lũ xót xa: 'Có tiền cũng chẳng mua được gì'
17:44 11/10/2025
VTC NEWS TV
Hết thời xếp hàng cọc tiền dày cộp, người dân mua vàng chỉ bằng một cú chạm
17:15 11/10/2025
VTC NEWS TV
Bắt giữ kẻ rút dao khống chế, cướp tài sản của em họ ở Lâm Đồng
16:54 11/10/2025
Bản tin 113
Bắt giữ nhóm thanh niên lạng lách còn livestream thách thức nhau ‘đá gầm’
16:50 11/10/2025
Bản tin 113
Hanoi Open Pool Championship 2025: Đương kim vô địch bị loại sớm
16:36 11/10/2025
Hậu trường
Bộ VHTT&DL đề xuất tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho HLV Kim Sang-sik
16:34 11/10/2025
Bóng đá Việt Nam