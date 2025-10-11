Đóng

Câu chuyện từ cô gái nhỏ đến lãnh đạo Liên Hợp Quốc

(VTC News) -

Bà Pauline Tamesis (Điều phối viên Thường trú LHQ tại Việt Nam) chia sẻ hành trình truyền cảm hứng về công bằng, nhân ái và trao quyền cho trẻ em gái.

QUỲNH TRANG
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới