(VTC News) -

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025), nhiều tỉnh, thành trên cả nước đồng loạt tổ chức các trận địa bắn pháo hoa rực rỡ, món quà tinh thần gửi đến nhân dân, tăng thêm không khí hân hoan, tự hào trong ngày lễ trọng đại của dân tộc. Dưới đây là lịch trình bắn pháo hoa 2/9 mới nhất tại các địa phương.

Hà Nội

UBND TP Hà Nội công bố kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Quốc khánh 2/9. Theo đó, thành phố sẽ có 6 trận địa pháo hoa, trong đó nổi bật nhất là hai điểm bắn tầm cao kết hợp tầm thấp cùng hiệu ứng hỏa thuật tại hồ Hoàn Kiếm – trái tim Thủ đô.

Điểm bắn 1 - Hồ Hoàn Kiếm có 2 trận địa: Trước Bưu điện Hà Nội và trước trụ sở báo Hà Nội Mới.

Điểm bắn 2: Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng).

Điểm bắn 3: Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Nam Từ Liêm).

Điểm bắn 4: Vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ).

Điểm bắn 5: Hồ Văn Quán (phường Hà Đông).

Mỗi trận địa huy động khoảng 600 quả pháo tầm cao và 90 giàn pháo tầm thấp, trình diễn trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 2/9/2025.

Công tác bảo đảm an toàn do Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp cùng Công an Thành phố, các sở ngành và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm, nhằm mang đến cho người dân một đêm pháo hoa an toàn, văn minh.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh: Thành Vĩnh)

TP.HCM

Không kém phần sôi động, TP.HCM cũng tổ chức 4 điểm bắn pháo hoa, gồm 3 điểm tầm cao và 1 điểm tầm thấp.

Các điểm bắn tầm cao dự kiến tại:

Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh)

Trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương)

Quảng trường Trung tâm Bãi Sau (phường Vũng Tàu)

Điểm bắn tầm thấp duy nhất được tổ chức tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11).

Tại tất cả các điểm, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 21h ngày 2/9.

Đặc biệt, TP.HCM còn tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt từ 19h30 cùng ngày, ngay trước thời khắc pháo hoa. Các điểm chính gồm: phố đi bộ Nguyễn Huệ, sân khấu ngoài trời tại Công viên trung tâm Thành phố mới (phường Bình Dương) và Quảng trường Thùy Vân (phường Vũng Tàu). Đây sẽ là những “điểm hẹn” thu hút đông đảo người dân và du khách.

Quảng Trị

Tại Quảng Trị, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra lúc 21h50 ngày 2/9, ngay sau đêm nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Quảng Trị – Hội tụ và tỏa sáng”.

Hai điểm bắn pháo hoa được bố trí tại:

Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Đông Hà): 500 quả pháo hoa nổ tầm thấp 3NĐ, 4NĐ và 60 giàn; pháo hoa nổ tầm cao 5NĐ, 6NĐ có 500 quả.

Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh (phường Nam Đông Hà): 500 quả pháo hoa nổ tầm thấp 3NĐ, 4NĐ và 60 giàn; pháo hoa nổ tầm cao 5NĐ, 6NĐ có 500 quả.

Mỗi trận địa có cả pháo hoa tầm cao và tầm thấp, với số lượng hàng nghìn quả, hứa hẹn mang đến một màn trình diễn mãn nhãn cho người dân địa phương và du khách.

Hưng Yên

Hưng Yên sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật kết hợp bắn pháo hoa từ 20h – 21h ngày 2/9 tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh (phường Phố Hiến) và Công viên Kỳ Bá (phường Trần Lãm).

Điểm đáng chú ý là toàn bộ kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa, thể hiện tinh thần chung tay của cộng đồng cùng chính quyền địa phương để mang đến cho người dân một đêm hội đáng nhớ.

Cần Thơ

Người dân Cần Thơ sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng pháo hoa tại 3 địa điểm vào lúc 21h30 ngày 2/9/2025:

Công viên Tây Đô (phường Hưng Phú): Bắn tầm cao

Công viên Xà No (phường Vị Tân): Bắn tầm thấp

Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi): Bắn tầm thấp.

Việc phân bổ nhiều điểm bắn giúp người dân ở các khu vực khác nhau đều có thể thưởng thức trọn vẹn không khí lễ hội.

Gia Lai

Tại Gia Lai, màn pháo hoa sẽ được tổ chức vào 21h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (Pleiku), ngay sau chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng ngày lễ. Đây hứa hẹn sẽ là không gian hội tụ đông đảo người dân trong đêm hội kỷ niệm.

Quảng Ninh

Không chờ đến ngày 2/9, Quảng Ninh đã chọn tổ chức bắn pháo hoa tầm cao từ 20h ngày 29/8 tại Quảng trường Sun Carnival (Bãi Cháy).

Chương trình nghệ thuật mang chủ đề “Quảng Ninh – Hành trình 80 năm rạng rỡ cùng đất nước” kết hợp cùng màn pháo hoa lung linh trên vịnh Hạ Long, chắc chắn sẽ để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng du khách.

Hải Phòng

Tại Hải Phòng, sự kiện chính diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông vào tối 2/9, với màn bắn pháo hoa tại Quảng trường Nhà hát Thành phố và Quảng trường Trung tâm Văn hóa xứ Đông.

Toàn bộ chương trình sẽ được cầu truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và nền tảng số của thành phố, giúp người dân không có mặt trực tiếp vẫn có thể hòa chung không khí lễ hội.

Ngoài ra, Hải Phòng còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật kéo dài đến tháng 10 như triển lãm, trưng bày chuyên đề và các chương trình nghệ thuật mang dấu ấn lịch sử.

Bắn phao hoa ở 2 địa điểm tỉnh Hải Phòng. (Ảnh: Minh Khang)

Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình sẽ phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức màn pháo hoa tầm cao kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 22h ngày 2/9 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế.

Chương trình được tổ chức ngay sau đêm nghệ thuật kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hứa hẹn đem đến một đại tiệc ánh sáng, góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc.

Phú Thọ

Tối 2/9, tỉnh Phú Thọ sẽ đồng loạt khai hỏa pháo hoa tại 3 địa điểm:

Cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì)

Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc)

Cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình).

Theo kế hoạch do UBND tỉnh Phú Thọ ban hành ngày 28/8, mỗi điểm bắn sẽ sử dụng 800 quả pháo hoa nổ hỗn hợp tầm cao kết hợp với 180 giàn pháo tầm thấp, trình diễn trong 15 phút (21h – 21h15 ngày 2/9).

Toàn bộ kinh phí thực hiện được huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Bắc Ninh

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Bắc Ninh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại hai địa điểm vào tối 2/9, gồm Quảng trường 3/2 (phường Bắc Giang) và Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (phường Kinh Bắc).

Mỗi điểm sẽ có chương trình nghệ thuật đặc sắc kết hợp màn trình diễn 1.000 quả pháo hoa tầm cao cùng 60 giàn pháo tầm thấp, hứa hẹn mang đến cho người dân một không gian lễ hội rực rỡ và sôi động.

Lào Cai

Theo kế hoạch, màn pháo hoa sẽ bắt đầu từ 20h ngày 2/9 tại Quảng trường 19/8 (phường Yên Bái) và Quảng trường Đinh Lễ (phường Lào Cai). Việc bố trí hai địa điểm trung tâm nhằm tạo điều kiện để đông đảo người dân cùng du khách trong và ngoài tỉnh có thể chiêm ngưỡng, hòa mình vào không khí lễ hội.

Khánh Hòa

Tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 2 địa điểm vào tối 2/9 nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Màn trình diễn kéo dài 15 phút, từ 21h đến 21h15, ngay sau chương trình nghệ thuật chào mừng.

Hai trận địa được bố trí tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang) và Quảng trường 16 Tháng 4 (phường Đông Hải), với quy mô khoảng 150 giàn pháo/điểm. Toàn bộ kinh phí tổ chức được huy động từ nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Đồng Tháp

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, địa phương đang phối hợp với các đơn vị liên quan để chuẩn bị chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Theo kế hoạch, sự kiện sẽ diễn ra tối 2/9 tại Quảng trường Hùng Vương (phường Đạo Thạnh). Màn pháo hoa gồm 120 giàn tầm thấp, kéo dài khoảng 15 phút, dự kiến tạo điểm nhấn ấn tượng cho đêm hội.