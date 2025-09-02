Cao thủ muay Thái bất bại 6 năm đá trượt làm đối thủ giật mình, bị xử thua ấm ức

(VTC News) -

Nadaka Yoshinari là võ sĩ muay Thái nổi tiếng người Nhật Bản. Anh là một trong những tay đấm thành công nhất của môn thể thao này trong 10 năm qua khi giành được các đai vô địch danh giá của 5 hạng cân khác nhau. Mới đây, Nadaka Yoshinari nối dài thành tích bất bại kéo dài từ năm 2019 bằng chiến thắng trước Hamada Azmani (Morocco).

Trận đấu kết thúc sau 5 giây ở hiệp 3, khi Hamada Azmani bất ngờ ngã xuống sàn dù không trúng đòn nào từ đối thủ. Hiệp thi đấu thứ ba mới diễn ra được vài giây và Nadaka Yoshinari mới tung ra một cú đá trượt. Hình ảnh quay chậm cho thấy Hamada Azmani bị trượt chân dẫn đến chấn thương.

Tay đấm người Morocco gắng gượng đứng lên. Tuy nhiên, trọng tài sau khi thực hiện hiệu lệnh đếm đã quyết định xua tay, xử thua Hamada Azmani trong sự ngỡ ngàng của chính võ sĩ này.

Võ sĩ nổi tiếng Nhật Bản Nadaka Yoshinari đánh bại đối thủ Hamada Azmani dù cú ra đòn của anh không trúng đích.

Anh cho rằng bản thân có thể thi đấu tiếp và chưa hề thực hiện động tác giơ tay xin thua. Hamada Azmani có đập tay xuống sàn đấu nhưng là để báo hiệu chấn thương (trong muay Thái khác với boxing, động tác đập tay không mang ý nghĩa "tap out" - đầu hàng).

Tuy nhiên, có lẽ vì võ sĩ 24 tuổi không kịp phản hồi hiệu lệnh đếm và có dấu hiệu bị đau ở chân, trọng tài xử thua Hamada Azmani và không thay đổi quyết định. Võ sĩ người Morocco không phục và tiếp tục tranh cãi.

Anh phản ứng cả với Nadaka Yoshinari khi tay đấm người Nhật Bản tiến đến hỏi thăm và an ủi, khiến tình hình càng trở nên căng thẳng. Cuối cùng, Nadaka Yoshinari vẫn giành chiến thắng.

Đây là trận thắng thứ 65 của võ sĩ này trong sự nghiệp (trong đó có 43 trận thắng knock-out hoặc buộc đối thủ chịu thua). Nadaka Yoshinari chỉ thua 6 trận trong cả sự nghiệp nhưng lần gần nhất diễn ra cách đây 6 năm (từ 2019).