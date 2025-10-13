Cảnh tượng nhói lòng ở ngôi trường tại Lạng Sơn sau khi nước lũ ngập hơn 2 mét

Sau khi nước lũ rút đi, hàng chục ngôi trường tại Lạng Sơn cùng trong cảnh thiết bị dạy học bị hư hỏng, trôi mất, rác thải, bùn nhão ngập ngụa khắp nơi.

Những trường bị thiệt hại nặng nhất tập trung ở các xã Yên Bình, Hữu Lũng, Thất Khê, Vân Nham, Thiện Tân... có trường ước tính thiệt hại hàng tỷ đồng.

Tại xã Yên Bình, nơi nước ngập sâu hơn 2m trong nhiều ngày, mặc dù trời đã có nắng nhưng vết nước ngập, dấu tích của trận lũ lịch sử vẫn hiện rõ trên bờ tường của các trường học.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hoàng Hữu Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Bình (xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn) cho biết, trong nhiều năm giữ cương vị người đứng đầu một cơ sở giáo dục, ông chưa tưởng tượng được ngôi trường xinh đẹp mà ông cùng các giáo viên chỉnh trang đẹp đẽ lại bị thiên tai tàn phá như vậy.

Ông Hoàng Hữu Dương, Hiệu trưởng Trường THCS Yên Bình kiểm tra đồ dùng dạy học để phân loại nhằm tái sử dụng. (Ảnh: Đ.X)

Trường có 20 phòng ở tầng 1 bị ngập, trong đó đa số là phòng học và các phòng chức năng khác. Nước rút đi để lại 150 bộ bàn ghế cùng các thiết bị dạy học hỏng hết, toàn bộ sách và tài liệu ở thư viện và máy tính để bàn, tivi đều không thể sử dụng vì ngấm nước.

Ngoài ra, hơn 70m tường bao quanh trường cùng nhà vệ sinh của học sinh bị đổ sập.

Khung cảnh nhói lòng tại các phòng học, phòng chức năng ở Trường THCS Yên Bình sau trận lũ. (Ảnh: Đ.X)

"Bàn ghế làm bằng gỗ ép ở những phòng họp, phòng giáo viên mủn hết sau khi bị ngâm nước. Phòng ngủ của các thầy cô ở lại trường thì tan hoang khi chăn chiếu, đệm không thể sử dụng lại. Còn với các học sinh nội trú ở trường thì hư hại hết quần áo, sách giáo khoa, giày dép bị trôi mất", ông Dương cho biết.

Bùn nhão đọng lại trong trường sau khu nước lũ rút đi. (Ảnh: Đ.X)

Cũng theo ông Dương, sau khi nước rút, nhiều thầy cô đã tới trường phối hợp cùng lực lượng bộ đội dọn bùn nhão và phân loại để tận dụng những đồ còn dùng được.

Dự kiến, ngày 15/10, toàn bộ 382 học sinh của trường sẽ đi học lại, trường hợp chưa đủ bàn ghế thì nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh học 2 ca chung 1 lớp.

Đồ dùng giảng dạy, bàn ghế hư hỏng hết sau khi bị ngâm nước nhiều ngày. (Ảnh: Đ.X)

"Một số đơn vị, nhà hảo tâm đã có ý kiến tài trợ sách giáo khoa, vở viết và bàn ghế cho nhà trường và học sinh để sớm đưa việc giảng dạy ổn định trở lại như trước", ông Dương cho biết thêm.

Các giáo viên cùng lực lượng bộ đội dọn dẹp tại khuôn viên Trường THCS Yên Bình. (Ảnh: Đ.X)

Còn theo báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn, trên địa bàn có khoảng gần 50 trường học bị hư hại sau ngập lụt của bão số 11 (Matmo) gây ra. Trong đó, thiệt hại nhiều nhất là ở các trường tiểu học và mầm non.

Đơn cử, Trường Tiểu học Yên Bình (xã Yên Bình) bị hư hại nhiều cơ sở vật chất ước tính thiệt hại 2 tỷ đồng, Trường Mầm non Yên Bình thiệt hại khoảng 2,3 tỷ đồng.