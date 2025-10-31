Cảnh sát phong tỏa đường có hàng loạt tiệm vàng nổi tiếng ở Thanh Hóa

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sáng nay, nhiều lực lượng thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt trên tuyến đường Lê Hoàn, tiến hành phong tỏa khu vực và làm việc bên trong các tiệm vàng.

Các lực lượng cảnh sát phong tỏa tuyến đường Lê Hoàn. (Ảnh: Lê Dương)

Các tiệm vàng có tiếng ở Thanh Hóa nằm cạnh nhau trên đường Lê Hoàn. (Ảnh: Lê Dương).

Đến 9h30, lực lượng chức năng vẫn đang làm việc. (Ảnh: Lê Dương)

Được biết, các cơ sở có sự xuất hiện của cảnh sát đều là những tiệm vàng có tiếng tại Thanh Hóa, nằm liền kề nhau trên tuyến đường này.

Nội dung của buổi làm việc vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố. Đến khoảng 9h30, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục làm việc tại các tiệm vàng nói trên.