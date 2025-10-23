+
Để lọt 520kg vàng lậu, vì sao cán bộ kiểm soát ở cửa khẩu không bị xử lý?
(VTC News) -
Dù để hơn 520kg vàng lậu vận chuyển trái phép qua cửa khẩu nhưng các cán bộ biên phòng và hải quan Lào Cai không có dấu hiệu sai phạm.
Các kho ngừng thu mua sầu riêng: Thương lái, nhà vườn hoang mang
14:28 23/10/2025
VTC NEWS TV
Danh tính kẻ đâm hàng loạt bác sĩ ở Bệnh viện sản nhi Nghệ An
14:16 23/10/2025
Bản tin 113
Hơn 600 người tháo chạy sang Thái Lan sau cuộc truy quét lừa đảo ở Myanmar
14:11 23/10/2025
Thời sự quốc tế
Bão số 12 vừa suy yếu, áp thấp nhiệt đới mới lại tiến vào Biển Đông
14:09 23/10/2025
VTC NEWS TV
Yêu nhau 3 năm, tôi đành chia tay khi nhà gái thách cưới 500 triệu đồng
14:00 23/10/2025
Giới trẻ
Miền Bắc rét nhất 8,9°C trong đợt không khí lạnh đầu mùa
13:46 23/10/2025
Thời tiết
Cao thủ Trung Quốc sở hữu tuyệt chiêu 2 ngón tay, khiến 3 võ sư Nhật xin thua
13:38 23/10/2025
Võ Thuật
Cận cảnh sóng lớn cuộn trào công phá bờ kè, đánh nát vỉa hè ven sông Hàn
13:24 23/10/2025
Tin nhanh 24h
Lịch Maya có khả năng dự đoán nhật thực chính xác suốt nhiều thế kỷ
13:17 23/10/2025
Khám phá
'Vũ khí' mới của Trung Quốc đối đầu đòn thuế của Tổng thống Trump
12:33 23/10/2025
Tư liệu
Người đàn ông dùng hung khí tấn công bác sĩ tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An
12:22 23/10/2025
Tin nhanh 24h
VinSpeed có Tổng Giám đốc mới
12:20 23/10/2025
Doanh nhân
Đau ngực, ra mồ hôi trộm suốt một tháng, cô gái 23 tuổi không ngờ mắc ung thư
12:06 23/10/2025
Tin tức
Công an Hà Nội lắp gần 1.900 camera AI, vận hành từ tháng 12
12:00 23/10/2025
Tin nóng
Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020: Người lấy thiếu gia, người an yên bên chồng tiến sĩ
11:49 23/10/2025
Hoa hậu
Bất ngờ mức lương của chuyên gia, kỹ sư ngành hàng không vũ trụ chưa tới 10 triệu/tháng
11:38 23/10/2025
Khoa học - Công nghệ
Sống 21 năm trong hình hài con gái, đi khám mới biết mình là nam
11:36 23/10/2025
Giới tính
Khởi tố cha dượng dùng búa đánh vào đầu con gái riêng của vợ ở Hà Tĩnh
11:30 23/10/2025
Bản tin 113
Triều Tiên phóng thử thành công 2 tên lửa siêu vượt âm
11:26 23/10/2025
Thế giới
Adsplus là diễn giả tại Google Vietnam MMO Summit 2025
11:26 23/10/2025
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tôi mừng cưới nửa chỉ vàng, bạn mừng lại 2 triệu đồng theo giá vàng 6 năm trước
11:26 23/10/2025
Ý kiến
Sun World Ha Nam được vinh danh: Dự án dẫn đầu về thiết kế và sáng tạo
11:22 23/10/2025
Du Lịch
Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, hoạt động trên không gian mạng
11:15 23/10/2025
Tin nóng
Điều ít biết về nữ nghệ sĩ chèo trẻ nhất được phong tặng danh hiệu NSND
11:14 23/10/2025
Sao Việt
Ngôi trường giữ kỷ lục về số thí sinh vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia
11:11 23/10/2025
Tin tức - Sự kiện
Đề xuất nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
11:09 23/10/2025
Tin tức
Loạt ngân hàng báo lãi lớn trong quý III, có nhà băng tăng trưởng 3 con số
11:07 23/10/2025
Tài chính
Tổng Giám đốc SHB Ngô Thu Hà: Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng vàng
11:01 23/10/2025
Doanh nhân
Tấm vé trúng độc đắc gần 134 tỷ đồng phát hành ở Khánh Hòa
10:56 23/10/2025
Thị trường
Cách chức hiệu trưởng ở Quảng Ninh chỉ đạo sửa điểm từ yếu thành giỏi
10:48 23/10/2025
Tin tức - Sự kiện