Cảnh sát đột kích 3 quán karaoke, bắt giữ 85 người, thu 3 khẩu súng

(VTC News) -

Qua công tác nắm và rà soát tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phát hiện trên địa bàn huyện Đan Phượng (cũ), Hà Nội có 3 điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy có nhiều dấu hiệu phức tạp.

Các quán này gồm karaoke Quỳnh Trang (xã Hạ Mỗ), karaoke Mai Về (xã Thượng Mỗ) và karaoke Q5 (thị trấn Phùng). Các quán này đều không còn kinh doanh song vẫn hoạt động trá hình, bí mật nhận khách đến sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác kiểm tra một quán karaoke trên địa bàn huyện Đan Phượng cũ.

Ngày 22/4, C04 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đề xuất xác lập chuyên án để áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với công an các đơn vị nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu tập trung lực lượng đấu tranh.

Lúc 2h30 ngày 28/6, C04 chủ trì, huy động các lực lượng hơn 300 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ và Công an TP Hà Nội chia thành nhiều mũi, tổ công tác triển khai đồng loạt kiểm tra 3 quán karaoke trên.

Quá trình kiểm tra, cảnh sát phát hiện tại 3 quán có 91 người có dấu hiệu sử dụng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 83/91 đối tượng có kết quả test dương tính với các chất ma túy. Cơ quan chức năng thu giữ 3 khẩu súng, 25 viên đạn, 3 ô tô và nhiều tài liệu khác liên quan.

C04 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời phối hợp các đơn vị đưa toàn bộ số đối tượng trên về trụ sở để đấu tranh làm rõ.

Đến nay, C04 thu thập đủ tài liệu, chứng cứ đề nghị khởi tố bị can đối với 85 đối tượng, trong đó có các đối tượng là chủ cơ sở, quản lý, nhân viên của 3 quán trên về các tội danh: Mua bán trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm và Không tố giác tội phạm; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.