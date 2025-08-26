Cảnh sát băng rừng, lội suối triệt phá ổ xóc đĩa nằm sâu trong rừng ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Liên quan đến vụ triệt phá ổ xóc đĩa do Đặng Hà Vũ (SN 1984, trú thôn An Cường, xã Việt An, TP Đà Nẵng) cầm đầu tổ chức, ngày 26/8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết Vũ đã chủ động đến cơ quan công an đầu thú.

Đặng Hà Vũ - kẻ cầm đầu sới bạc trong rừng. (Ảnh: C.A)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát phát hiện đối tượng Đặng Hà Vũ cầm đầu tổ chức sới bạc, thường xuyên thay đổi địa điểm, bố trí nhiều lớp cảnh giới và chỉ cho người quen biết hoặc được giới thiệu tham gia.

Các con bạc tập trung từ 20 – 40 người mỗi ngày, sát phạt bằng hình thức xóc đĩa với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.

Để che giấu, Vũ cho đàn em đón khách từ xa, trung chuyển vào sới bạc, bố trí người canh gác nhiều vòng. Thời gian hoạt động diễn ra từ 14h đến 21h hằng ngày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương.

Ngày 20/8, 50 cán bộ, chiến sĩ đã được chia thành nhiều tổ công tác, băng rừng, lội suối, di chuyển hàng chục cây số để tiếp cận sới bạc mà không bị phát hiện. Đến 16h30, lực lượng công an đồng loạt tấn công, bắt quả tang hàng chục đối tượng đang tham gia sát phạt tại khu vực đồi keo lá tràm, thôn An Cường.

21 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ, trong đó có nhiều đối tượng giữ vai trò cảnh giới và trực tiếp tham gia đánh bạc. Tang vật thu giữ gồm: Tiền mặt gần 193 triệu đồng, 28 xe máy, 1 ô tô Fortuner, 14 điện thoại di động, cùng nhiều dụng cụ phục vụ đánh bạc.

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan chức năng xác định Đặng Hà Vũ thu “tiền xâu” của con bạc 200.000 đồng/người/giờ và trả công cho đàn em từ 300.000 đồng/ngày.